Leonhardiritt in Wengen lockt trotz feuchtkalten Wetters

Plus "Heiliger Leonhard, bitte für uns" - mit diesem Spruch, Umritten und Gottesdiensten wird der Festtag des heiligen Leonhard begangen. Der Dießener Ortsteil Wengen schmückt sich prächtig.

Trotz feuchtkalten Wetters nach den warmen vorhergehenden Herbsttagen war auch dieses Jahr das Wengener Leonhardifest mit Festgottesdienst vor der Kapelle und dem anschließenden dreifachen Umritt am Samstagvormittag überaus gut besucht. Traditionell beginnt der Patroziniums-Festtag mit dem Marsch der Blaskapelle Dießen samt den diesmal 30 beteiligten Reiterinnen und Reitern mit ihren geschmückten Pferden vom Feuerwehrhaus zur Wengener St.-Leonhard-Kapelle. Dabei geht der Zug über die Dorfbrücke durch den Festbogen, der von den Frauen und Männern der Burschenschaft Wengen gebunden und aufgestellt wird. Geschmückt war auch die Kapelle mit einem Bogen, der nach altem Brauch mit weißen, rosa und roten Papierrosen verziert ist. In seiner Mitte ist eine Tafel angebracht mit dem Spruch "Heiliger Leonhard, bitte für uns".