Raisting: Was tun, wenn der Strom ausfällt?

Im Raistinger Gemeinderat macht man sich Gedanken, woher künftig die Energie für den Ort kommen soll und welche Maßnahmen bei einem Stromausfall ergriffen werden.

„Geht die Gemeinde Raisting die dritte Startbahn am Flughafen im Erdinger Moos was an oder nicht?“ Dies war eine der Fragen, mit denen sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigte, als die Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan (LEP) besprochen wurde. Maiken Winter meint, dass die Steigerung des Flugverkehrs durch den Bau einer weiteren Startbahn im Widerspruch zum Klimaschutzziel steht. Ihre Argumentation überzeugte die Mehrheit. Elf Räte lehnen die Startbahn ab, nur drei wollen sie.

Einigkeit hingegen herrschte bei der Frage nach dem Ausbau der Bundesstraße 2 zur Kraftfahrstraße, die Verkehr von der Garmischer Autobahn in den Ammerseeraum verlagern soll. Diesen lehnen die Räte geschlossen ab.

Keinen Konsens gab es, als der Mobilfunk angesprochen wurde. Der Vorschlag von Winter, die Einrichtung von strahlungsfreie Zonen im LEP festzuschreiben, bekam nur drei Stimmen. Elf Räte wünschen sich die flächendeckende Mobilfunkversorgung. Unterschiedliche Meinungen gibt es auch zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Gegen ihn sprechen laut Martin Höck vorwiegend die hohen Kosten. Der Bürgermeister ist auch skeptisch bezüglich der Forderung nach dem vermehrten Bau von Radwegen. Diese Forderung nütze nichts, wenn die Gemeinden keine Möglichkeit zur Enteignung hätten, wenn Grundstücksbesitzer deren Bau verhindern.

Car-Sharing soll auch in Raisting angeboten werden

Mit zum Umweltschutz beitragen soll auch ein gemeinsam genutztes Auto, das mehrere Zweitautos ersetzen soll. Dieses könnte auch ein Elektroauto sein, das auf dem neu angelegten Parkplatz am Alten Pfarrhof stehen sollte. Bevor ein Fahrzeug eines sogenannten „Car-Sharing“-Anbieters in der Gemeinde stationiert wird, soll der Bedarf ermittelt werden. Der Gemeinderat hält es nicht für sinnvoll, etwas zu unternehmen, bevor die Zahl der Nutzer bekannt ist. Wer Interesse hat, ein solches Gemeinschaftsauto zu nutzen, soll sich im Rathaus anmelden.

Um auch das Radfahren als umweltfreundliche Fortbewegung mehr ins Bewusstsein der Bürger zu rücken, nimmt Raisting heuer wieder am „Stadtradeln“ teil, das vom 25. Juni bis 15. Juli läuft. Es ist auch wieder eine Auftaktveranstaltung geplant.

Lesen Sie dazu auch

Energie und Kosten sparen will die Gemeinde künftig bei der Straßenbeleuchtung. Dafür müssen die Lampen umgerüstet werden. Ein entsprechender Auftrag wurde an die Firma „Bayernwerk Netz“ vergeben, die die Umrüstung für 65 000 Euro angeboten hat.

Damit bei einem Stromausfall, also einem Ausfall der Stromversorgung, schnell reagiert werden kann, will die Gemeinde einen Maßnahmenplan erstellen. In ihm soll beschrieben werden, wie man sich auf diesen Fall vorbereitet und was bei einem Stromausfall zu tun ist.

Klimaschutz ist kein Luxus

Winter hält es unabhängig vom LEP für sinnvoll, die Energieversorgung umzustellen. Es müsse nicht nur Energie gespart werden, die unbedingt benötigte Energie müsse aus nach nachhaltigen und regionalen Quellen kommen. Derzeit würde von Deutschland fast die Hälfte an Erdgas, Erdöl und Steinkohle aus Russland importiert. Dies sei nicht nur ein ökologisches Problem, weil durch die Verbrennung Kohlendioxid entsteht, das den Klimawandel beschleunigt.

Der Import führe auch zu einer politischen Abhängigkeit. „Klimaschutz ist kein Luxus oder lustiger Zeitvertreib“, so Winter, sondern eine soziale, ökonomische und ökologische Notwendigkeit. Sie schlägt die Gründung einer Ideenwerkstatt „Zukunftsfähiges Raisting“ vor. Raisting sollte dadurch zur Vorzeigegemeinde werden. Höck stimmte dem zu: „Es gibt viel zu tun, packen wir’s an.“ Es sei aber nicht nur Sache des Gemeinderats, „die Bürger selbst sind auch gefordert“, so der Bürgermeister.