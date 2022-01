Ammersee

Nachruf: Erinnerungen an Josef „Voda“ Höbel vom MTV Dießen

Anfang Januar ist Josef Höbel, sportbegeisterter Bäckermeister aus Dießen, mit 90 Jahren gestorben. Die Fotos zeigen ihn in der Herrenstraße, wo er bis zu seinem Umzug ins Augustinum arbeitete und lebte.

Plus Josef Höbel war jahrzehntelang eine prägende Gestalt beim MTV Dießen. Jetzt ist der sportbegeisterte Bäckermeister mit 90 Jahren gestorben.

Von Uschi Nagl

Das Leben von Bäckermeister Josef Höbel spielte sich immer in Dießen ab, nie zog es ihn fort – obwohl es durchaus verlockende Angebote gegeben hätte. Am 3. Januar verstarb der in Dießen beliebte und bekannte Sportsmann, zuletzt wohnhaft im Augustinum, im Alter von 90 Jahren.

