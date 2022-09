Schondorf versucht, sich gegen einen längeren Stromausfall zu wappnen

Plus Der Schondorfer Gemeinderat beschäftigt sich mit dem Szenario eines längeren Stromausfalls im Winter. Welche Einsparmaßnahmen einen Kollaps verhindern sollen und welche Vorkehrungen die Gemeinde trifft.

Der Schondorfer Gemeinderat stimmt die Bürgerinnen und Bürger auf finstere Zeiten im Herbst und Winter ein. Das Gremium hat jetzt Maßnahmen und Empfehlungen zum Energiesparen beschlossen. Außerdem ging es in der jüngsten Sitzung darum, wie sich die Gemeinde gegen etwaige längerfristige Stromausfällen wappnen will.