Was die Staatsregierung jetzt zum Radweg an der Birkenallee sagt

Die SPD-Abgeordnete Ruth Waldmann stellt Fragen zur Birkenallee zwischen Dießen und Fischen. Auch zur jahrzehntealten Radweg-Frage nimmt die Staatsregierung Stellung.

Die Birkenallee zwischen Dießen und Fischen, der geplante Neubau der Brücke über die Neue Ammer sowie der weiterhin diskutierte Bau eines Radwegs entlang der Staatsstraße beschäftigen auch wieder den Landtag und die Staatsregierung. Die SPD-Abgeordnete Ruth Waldmann hat jetzt eine Antwort der Staatsregierung auf ihre Fragen zu diesem Themenkomplex bekommen.

Die Münchner Abgeordnete fragte an, wie die Staatsregierung „die Ausbaupläne der Birkenallee südlich des Ammersees zwischen Dießen und Fischen und die Neubaupläne einer Brücke über die Neue Ammer aus umweltpolitischer Sicht“ bewerte nachdem an dieser Stelle die Planung eines deutlich kleiner dimensionierten Radwegs von den Behörden mit Verweis auf das dortige Natura-2000-Reservat abgelehnt worden war. Außerdem wollte Waldmann wissen, wie die Regierung „die Pläne zur Beschleunigung des Verkehrs an dieser Stelle mit Blick auf die Verringerung der Zahl von Unfällen infolge der derzeitigen Geschwindigkeitsbegrenzungen“ beurteilt und ob sie plane, auf den laufenden Genehmigungsprozess Einfluss zu nehmen.

Über den Radweg wird wieder nachgedacht, aber Pläne für einen Ausbau der Birkenallee gibt es nicht

Die Staatsregierung erklärte, dass es derzeit keine Ausbaupläne für die Birkenallee gebe. In Planung ist lediglich ein Radweg entlang der Staatsstraße zwischen der Kreisstraße in Richtung Raisting und der Neuen Ammerbrücke sowie die Erneuerung der bestehenden Neuen Ammerbrücke.

„Nachdem in den letzten Jahren bayern- und deutschlandweit ein deutlicher Trend zum Alltagsradverkehr zu verzeichnen ist, wurden in Abstimmung mit den anliegenden Kommunen Planungsüberlegungen aufgenommen. Grundlage ist eine Potenzialanalyse, die untersuchen soll, wie sich der Radverkehr am Ammersee-Südufer durch einen Radweg an der Birkenallee verändern würde", heißt es in der Antwort der Staatsregierung wörtlich.

Die Brücke über die Neue Ammer bei Fischen soll neu gebaut werden. Foto: Gerald Modlinger

Das Staatliche Bauamt Weilheim plane zudem einen Neubau der mittlerweile fast 90 Jahre alten, stark sanierungsbedürftigen Ammerbrücke Fischen nach den geltenden Richtlinien. Zudem werde auf der Brücke ein Radweg angelegt und in Abstimmung mit den Wasserwirtschaftsbehörden die Unterkante der Brücke etwas angehoben. Durch die geringfügige Verbreiterung und Höherlegung der Brücke sei eine Anpassung an den Straßenbestand in Richtung Fischen erforderlich. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung werde während der Bauzeit eine temporäre Behelfsbrücke errichtet. Der Brückenneubau in seiner geplanten Form stößt bei den Naturschutzorganisationen wegen der damit verbundenen Eingriffe auf das Naturschutzgebiet (in dem diese Organisationen auch selbst Grundstücke besitzen) auf massive Kritik.

Radweg: Einfluss soll nicht genommen werden, versichert die Staatsregierung

Die Staatsregierung habe großes Interesse an einer zügigen Durchführung des Planfeststellungsverfahrens, sie betont aber auch ausdrücklich: „Es wird aber keine Einflussnahme der Staatsregierung auf das bei der Regierung von Oberbayern laufende Planfeststellungsverfahren geben.“

Eine Änderung der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung sei nicht Bestandteil der Planungen. Über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, die heute bei 70 Stundenkilometern liegt, entscheide die untere Verkehrsbehörde am Landratsamt Weilheim-Schongau. (AZ)