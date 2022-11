Zu Beginn des Advents strahlt Dettenschwang im Schnürlregen

Plus Die Dettenschwanger Vereine und Kunstschaffenden haben sich für "D'schwang strahlt" viel vorgenommen. Doch dann kommt am Freitag der große Regen.

Es hätte so schön sein können! Aber leider zeigte sich Petrus uneinsichtig und ließ am Freitagabend einen dauerhaften, bayerischen Schnürlregen niedergehen, der auch Dettenschwang nicht verschonte. Doch die Dettenschwanger und ihre Gäste zeigten sich ihrerseits ausgesprochen wetterfest. Sie feierten ihr neues, kleines Kulturfestival "D'schwang strahlt".