Angetrunkener randaliert am Raistinger Bahnhof und verletzt sich selbst.

Am frühen Donnerstagmorgen (23. Oktober) hat nach Angaben der Polizeiinspektion in Weilheim ein 24-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz am Bahnhof in Raisting erheblichen Schaden angerichtet. Aus bislang unbekannten Gründen ließ er seiner Wut freien Lauf und schlug mit der Hand auf eine Informationstafel ein. Dabei ging laut Polizeibericht das Glas vollständig zu Bruch.

Der Randalierer verletzt sich an Unterarm und Hand

Der junge Mann verletzte sich durch die Scherben am Unterarm und an der Hand und blutete stark. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Der entstandene Sachschaden an der Tafel ist derzeit noch nicht bekannt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)