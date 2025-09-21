Notarztwagen wird während Einsatzfahrt in Unfall verwickelt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Notarztfahrzeug bei Pähl ist am Samstagvormittag ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden. Das meldet die Weilheimer Polizei in ihrem Pressebericht.

Demnach war der Notarzt gegen 11 Uhr auf der Pähler Umfahrung zu einem Einsatz in nördlicher Richtung unterwegs. Mit Blaulicht und Martinshorn überholte er im Bereich der Abzweigung nach Raisting eine Fahrzeugkolonne. Inmitten der Kolonne wollte allerdings eine 27-Jährige aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen nach links Richtung Raisting einbiegen.

Der Notarzt konnte trotz Vollbremsung einen leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen nicht mehr verhindern, meldet die Polizei. Die 27-Jährige wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Weilheim eingeliefert. (AZ)