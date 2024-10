Ausstellungsankündigung: Waldsichten im Blauen Haus in Dießen

Der Wald, ein Lebensraum, der uns so vertraut wie fremd ist, faszinierend wirkt und als Sehnsuchtsort unsere Fantasie beflügelt. Dieser vielfältigen Beziehung zwischen Gesellschaft, Individuum und Natur spüren drei Kunstschaffende mit ihrer Ausstellung „Waldsichten“ im Blauen Haus in Dießen nach. Ab Mittwoch, 16. Oktober, 19.30 Uhr (Vernissage) bis 23. Oktober verwandeln sie die Räume im Blauen Haus zu einer Spiegelfläche des Waldes und laden zu einem besonderen Waldspaziergang ein.

Mit zwei Installationen sucht die Dießener Künstlerin Nue Ammann ine assoziative Annäherung an das Thema. Der Wald ist hier Ausgangspunkt für Gedanken zur Vieldeutigkeit des Lebens. So zeigt die sie unter anderem die Miniatur eines Gebäudes, das auch ein Unterschlupf für ein Tier sein könnte, Knochensplitter erinnern an Gefahr, Jagd und das Existenzielle, dem wir uns aussetzen mussten, als wir noch alle Waldläufer waren. Beim schrittweisen Umrunden der Installationen begegnet man den verschiedenen Aspekten, die eigene Erinnerungen, Bilder und Waldsichten freisetzen.

Tuschezeichnungen im Blauen Haus in Dießen zeigen Wälder so wie sie heute sind

Die Tuschzeichnungen des Kölners Rüdiger Tillmann sind deskriptive Impressionen, sie zeigen Wälder so wie sie heute sind, Hybride aus Kultur und Natur: einen Schießstand umgeben von wild wucherndem Unterholz, einen Waldweg, flankiert von Stämmen, die ein Sturm geknickt hat, eine Wildfütterung im Mischwald. Der enorme Zeitraum, den ein Wald in sich bergen kann, wird anhand eines verrotteten Baumstumpfs neben sprießendem Laubwerk greifbar gemacht. Tillmanns Bilder laden ein, den Wald zu betreten. Wenn man den Schritt wagt und zwischen den Bäumen entlang schreitet, kann man das Rauschen hören.

Gemälde in Acryl auf Holz von Stephan Conrady

Während Tillmanns Arbeiten durch die Liebe zum Authentischen und kunstgerechte Präzision faszinieren, bietet der aus München kommende Stephan Conrady die Möglichkeit, den Wald selbst zu visualisieren. Seine Gemälde zeigen eine Art idealbildhafte, bühnenartige Scholle, ein Stück Urgrund im Nirgendwo, auf dem sich zumeist drei Menschen befinden. Der Freiraum, der die Personen im Bild umrahmt, dehnt sich auf den Betrachtenden aus, und das Bild von Wald wächst, wie jedes abstrakte Landschaftsbild in der individuellen Wahrnehmung, um zu einem persönlichen Erfahrungsraum zu werden.

Mit Tusche auf Papier hält Rüdiger Tillmann seine Waldsichten fest.

Ergänzt wird die Kunst durch den Vortrag „Der Wald unter dem Wald“ des Windacher Autors und Wissenschaftsjournalisten Claus-Peter Lieckfeld. Er stellt am Dienstag, 22. Oktober um 19.30 Uhr, anhand spektakulärer Raster-Elektronen-Fotografien des Künstlerteams „Eye of science“ die weltweit wichtigsten Tiere vor – den faszinierenden Klein-Zoo, der unsere Wälder, Wiesen und Felder unterirdisch bevölkert. In einer anschließenden Diskussion kann das Publikum gemeinsam mit Waldfachleuten die Frage, „Was macht der Klimawandel mit unseren Wäldern?“, erörtern.

Die Ausstellung „Waldsichten“ im Blauen Haus, Prinz-Ludwig-Straße 23, in Dießen ist nach der Vernissage am Mittwoch, 16. Oktober um 19.30 Uhr, bis 23. Oktober täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet. (AZ)