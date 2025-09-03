Schulstart am ASG in Dießen: Der Erweiterungsbau muss nachsitzen

Das ist einer der möglichen Albträume für jeden Bauherrn: Mitten in den laufenden Bauarbeiten meldet der Planer Insolvenz an und stößt das Bauvorhaben ab. Der Landkreis Landsberg, als Bauherr des Erweiterungsbaus am Ammersee Gymnasium in Dießen hat das gerade erlebt. Aus dem bislang anvisierten Plan, den Erweiterungsbau pünktlich zum Start des Schuljahres 2025/2026 in Betrieb zu nehmen, wird jetzt erst einmal nichts.

Wie der Pressesprecher des Landratsamts Landsberg, Wolfgang Müller, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, meldete das Planungsbüro der ASG-Erweiterung im Mai dieses Jahres Insolvenz an und musste diverse Projekte abstoßen, darunter das millionenschwere Bauvorhaben am Ammersee. Damit ist mit dem Bezug der neuen Klassenzimmer nicht vor Anfang 2026 zu rechnen, die neue Turnhalle wird vermutlich sogar erst im Sommer 2026 in Betrieb genommen werden können. Auch vom Sportgelände, unter dem 60 sogenannte Erdwärmesonden in eine Tiefe von 100 Metern eingebracht wurden und das eigentlich in diesem Sommer bereits bespielbar sein sollte, ist bislang nicht viel zu sehen.

Spatenstich für den Erweiterungsbau des Ammersee-Gymnasiums in Dießen war im November 2023

Seit dem Spatenstich im November 2023 war der Einzugstermin zum Schuljahresbeginn 2025/26 anvisiert worden. Die Bauarbeiten auf dem Areal nördlich des bereits bestehenden Gymnasiums kamen zügig voran, so zumindest war der Stand noch im November 2024, als unsere Redaktion die Großbaustelle am nördlichen Ortsausgang von Dießen besichtigen durfte.

Vorläufig ist das Hochbauamt im Landratsamt Landsberg mit den weiteren Planungen sowie dem Baufortschritt betraut, die neue Ausschreibung der Planung samt Planungsleistungen ist bereits erfolgt. „In Kürze steht die Vergabe in einer nichtöffentlichen Sitzung des Kreistags an“, berichtet Pressesprecher Wolfgang Müller. Dank der Projektleitung Kreiseigener Hochbau sei es aufgrund der Umstände aber zwischenzeitlich nicht zu einem völligen Baustopp gekommen.

Der Klassentrakt, in dem künftig zwölf neue Klassenzimmer für die ab dem Schuljahr 2025/26 rund 120 Schülerinnen und Schüler mehr, habe jetzt bautechnisch Vorrang, so Müller. Dieser Trakt, mit einem Bruttorauminhalt von rund 15.000 Quadratmetern, war aufgrund der Umstellung der Schule von G8 auf G9 notwendig geworden. Mit dem Schuljahr 2025/26 wird der erste G9-Jahrgang die 13. Klasse besuchen, was bedeutet, dass am Ammersee-Gymnasium eine weitere Jahrgangsstufe untergebracht werden muss. Insgesamt werden dann rund 1000 Schülerinnen und Schüler das ASG in Dießen besuchen.

Der Erweiterungsbau des Ammersee-Gymnasiums in Dießen ist teurer als der 2006 eingeweihte Altbau

Kosten sollte der 80 Meter lange, 20 Meter breite und 7,50 Meter hohe Schulneubau samt Turnhalle ursprünglich rund 28 Millionen Euro. Diese Kosten dürften sich aber laut Pressestelle des Landratsamts aufgrund der Bauverzögerung erhöhen, beziffern könne das Landratsamt diese Erhöhung zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht. Zum Vergleich: Der erste Trakt des Ammersee-Gymnasiums, der 2006 eingeweiht wurde, kostete seinerzeit, inklusive der neuen Bahnhaltestelle 21,3 Millionen Euro. Für den Erweiterungsbau darf der Landkreis Landsberg mit einer staatlichen Förderung von rund 5,7 Millionen Euro rechnen.