Bei der Zeugnisübergabe in der Mädchenrealschule Dießen geht es auch um die Verantwortung für die Welt

„Lasst euch feiern, ihr habt es verdient!“, riefen die Schülersprecherinnen Minna Schwickert und Christina Plieninger ihren Mitschülerinnen durchs Mikrofon zu. 87 junge Damen wurden zum Schuljahresende in der Liebfrauenschule Dießen verabschiedet. Alle haben nun ihr Mittlere-Reife-Zeugnis in der Tasche, 20 Absolventinnen sogar mit einer Eins vor dem Komma.

„Es ist ein Moment, auf den ihr lange hingearbeitet habt“, sagte Schulleiter Josef Pritzl anerkennend. Im Mittelpunkt seiner Ansprache stand ein Thema, „das uns alle betrifft, im Moment aber aus dem Fokus rückt: die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Verantwortung für unseren Planeten, also die Bewahrung der Schöpfung“. Bilder von brennenden Wäldern, von überfluteten Städten und von aussterbenden Tierarten seien eindringlich und ließen niemanden unberührt, sagte der Schulleiter und fragte: „Doch was können wir gemeinsam, die junge Generation und die ältere, in einer Welt tun, die oft von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen geprägt ist?“

Der Schulleiter ruft auf, die Werte, die an der Schule vermittelt wurden, umzusetzen

Nachhaltigkeit, so Pritzl, fange bei jedem Einzelnen an. Es bedeute nicht nur, den Müll zu trennen oder Plastik zu vermeiden. Es handle sich vielmehr um „eine Einstellung, eine Lebensweise, die wir in unserem Alltag umsetzen können“. Es gehe darum, Verantwortung zu übernehmen, bewusster zu konsumieren, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Für Absolventinnen der Liebfrauenschule bedeute dies, die Werte umzusetzen, die ihnen in ihrer Schulzeit vermittelt wurden: „Ihr habt gelernt, euch gegenseitig zu unterstützen, euch für Ziele einzusetzen und auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben“, betonte Pritzl. „Dadurch seid ihr in der Lage, euch für Veränderungen einzusetzen, die unsere Welt zu einer gerechteren Welt machen können.“

Die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte Bürgermeisterin Sandra Perzul: „Was ihr geschafft habt, darauf könnt ihr sehr, sehr stolz sein.“ Nun gehe es darum, in eine Welt hinauszutreten, die keine einfache sei. „Aber genau deswegen brauchen wir euch. Wir brauchen euren Mut, eure Ideen, eure Tatkraft, euren Blick auf die Welt“, betonte Perzul.

Absolventinnen der Mädchenrealschule sind beliebte Mitarbeiterinnen

Glückwünsche überbrachte auch Landrat Thomas Eichinger. Absolventinnen der Liebfrauenschule seien im Landratsamt, im gesamten Landkreis und darüber hinaus begehrte und beliebte Mitarbeiterinnen. „Sie haben gelernt, kritisch zu denken, zu hinterfragen und zu entscheiden, was richtig ist und was falsch ist.“ Dem Kollegium der Liebfrauenschule sei es gelungen, über viele Jahre hinweg eine großartige Schule in einem der schönsten Orte des Landkreises zu entwickeln und dieses Niveau auch zu halten.

Musikalisch und künstlerisch schön gestaltet wurde der festliche Schulabschied von der Tanz-AG der Liebfrauenschule und vom Lehrerinnen-Ensemble. Blumen und riesigen Applaus gab es auch für die langjährige Schulsekretärin Doris Fichtl, die sich im Oktober in die Rente verabschiedet. Doris Fichtl sei, wie Elternbeirätin Katharina Gebsattel betonte, seit Jahrzehnten „die gute Seele und die erste Ansprechpartnerin in der Schule“.