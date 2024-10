Bei Peißenberg fällt eine Flugzeugtür vom Himmel

Am Montag gegen 9.15 Uhr hat ein einmotoriges viersitziges Leichtflugzeug auf dem Weg nach Österreich zwischen Peißenberg und Zellsee in einer Höhe von rund 9000 Metern aus bisher ungeklärter Ursache die linke hintere Einstiegstür verloren. Das meldet die Weilheimer Polizei. Der Schweizer Pilot führte nach dem Verlust der Tür eine Sicherheitslandung in Augsburg durch. Der Pilot und eine weitere Passagierin blieben unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an. Die Polizei Weilheim bittet in diesem Zusammenhang Personen, die die entsprechende etwa ein Quadratmeter große Tür des Leichtflugzeugs auffinden, sich unter der Rufnummer 0881/6400 zu melden. (AZ)

