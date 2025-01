Das Buchheim Museum der Phantasie wird größer

Das „Buchheim Museum der Phantasie“ erhält einen Erweiterungsbau mit einem neuen Ausstellungssaal, Vergrößerung des Depots, neuen Werkstätten, zusätzlichen Büros und einer Erweiterung des Cafés. Außerdem werden die technischen Anlagen modernisiert und die Dächer mit Fotovoltaik versehen, um die Klimabilanz des Hauses zu verbessern. Der Baubeginn ist für Februar angesetzt.

Für den Erweiterungsbau des Buchheim-Museums wurde das Architekturbüro Behnisch Architekten engagiert, das bereits 2001 das Museum erbaut hat. Kunstminister Markus Blume betont zum Erweiterungsbau: »Das Gesamtkunstwerk Buchheim am Starnberger See wächst: Das „Buchheim Museum der Phantasie“ besticht seit jeher durch seinen außergewöhnlichen Sammlungsbestand und die eindrucksvolle Architektur von Günter Behnisch. Behnisch und Buchheim waren schon beim Bau des Museums ein Duo mit Erfolgsgarantie und ich freue mich, dass diese Partnerschaft auch beim Neubau fortgeführt wird. Genauso verbindet Bayern und Buchheim eine Erfolgsgeschichte: Der Freistaat fördert das Museum von Anfang an großzügig – so auch jetzt: Wir planen für den Erweiterungsbau bis zu 20,3 Millionen Euro ein. Gemeinsam mit der Stiftung setzen wir das Gesamtkunstwerk Buchheim Museum fort.«

Im April 2025 ist eine Teileröffnung mit Sonderausstellung im Buchheim- useum geplant

Aufgrund der Baumaßnahme wird das Buchheim Museum ab dem 3. Februar geschlossen sein. Am 4. April werden der große Saal, die große Galerie und Teile des Promenadendecks mit einer Neupräsentation der Museumssammlung, einer Sonderausstellung zu Ursula Jüngst (*1965) und einer Gruppenausstellung in Zusammenarbeit mit dem Verein Glasheimat Bayern wiedereröffnet. Ab diesem Datum wird auch der Turm mit seinen Ausstellungen zur außereuropäischen Kunst und zum europäischen Kunstgewerbe wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Unterbrochen von einer weiteren kurzfristigen Gesamtschließung im Frühjahr 2026 werden der Saal und die Galerie in der Folge mit weiteren wechselnden Ausstellungen bespielt. Der dem See zugewandte Teil bleibt bis zur Gesamtwiedereröffnung im Herbst 2026 für die Öffentlichkeit geschlossen. Anlass für die Erweiterung des Buchheim-Museums war die großzügige Zustiftung aus der Sammlung Joseph Hierling mit über 1.300 Werken des expressiven Realismus, darunter fast 1.000 Gemälde, über 300 Papierarbeiten und 10 Plastiken. Die Werke der um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert geborenen Künstler führen die Expressionistensammlung des Ehepaars Buchheim kongenial fort. Beide Sammlungen können in immer wieder neuen Gegenüberstellungen kombiniert und so das Gesamtspektrum der Sammlungen des Buchheim-Museums präsentiert werden. Der neue Saal ermöglicht darüber hinaus explizit auf die Sammlung Hierling konzentrierte monografische oder thematische Ausstellungen. (AZ)