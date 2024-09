Kunst kaufen aus Künstlerhand bei der Kreativmesse am Schloss Höhenried

Schloss Höhenried am Starnberger See wird am Samstag 21. und Sonntag, 22. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder zum Treffpunkt für Kunstfreunde. Unter dem Motto „Kunst kaufen aus Künstlerhand“ präsentieren rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller angewandte und bildende Kunst.

In der galerieähnlichen Ausstellung mit Messecharakter wird informiert, anprobiert, vorgeführt und eingekauft. Im Mittelpunkt steht laut Pressemitteilung das Unikat. Zweimal jährlich, nun bereits zum 34. mal lädt KreARTiv, das Forum für zeitgenössische Kunst und Handwerk zu diesem Höhepunkt des Jahres für Kunstliebhaber.

„Die Besucher schätzen den direkten Kontakt mit den Kunstschaffenden ebenso wie den attraktiven Mix aus Stammausstellerinnen -ausstellern sowie den vielen neuen Künstlerinnen und Künstlern, die vom guten Ruf der Messe zur Teilnahme angelockt werden“, betonen die Veranstalter.

Ihre Lebendigkeit erhält die Kunstmesse am Schloss Höhenried durch Vorführungen der Kunstschaffenden

Der Rundgang durch die KreARTiv beginnt im Schlosspark mit Kunst in Natur und Garten, führt durch romantische Arkadengänge und Turmzimmer zu den edlen Ausstellungsräumen im Schloss. Hier trifft ein besonders kunstinteressiertes Publikum auf Künstler mit einem hohen Maß an handwerklichem Können und künstlerischer Eigenständigkeit. „Der Direktverkauf schafft Transparenz über die Herstellungswege, fairer Handel wird konsequent umgesetzt, Alternativen zum Massenkonsum werden aufgezeigt, Gestaltungsspielräume entstehen, wachsen, und regen zur aktiven Teilnahme an“, verspricht die Pressemitteilung. Die besondere Lebendigkeit erhalte die Messe durch die Vorführungen einiger Künstlerinnen und Künstler.

Die Ausstellenden kommen aus der Region sowie aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Österreich. So entstehe eine spezielle Atmosphäre, die Gäste und Kunstschaffende gleichermaßen begeistert. (AZ)