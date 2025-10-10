Für den Betteltanz in Raisting sind noch junge Damen gesucht

Korbinian Hibler und Niklas Greinwald sind noch auf der Suche: Die beiden 20-Jährigen sind heuer die Ruatenbuam beim Raistinger Burschenverein und damit Hauptverantwortliche für den Betteltanz, der alljährlich am Kirchweihmontag, heuer am 20. Oktober, abgehalten wird. Gesucht sind in diesen Tagen noch junge Madln, die sich darauf einlassen, für einen Nachmittag mit einem für sie unbekannten Burschen zwanglos verkuppelt zu werden.

Zwar kann man auch als Paar am Kirchweihmontag nach Raisting kommen, wie Korbinian Hibler sagt, einen besonderen Reiz hat der Betteltanz freilich für alle Singles, die dort vielleicht auf die Frau oder den Mann fürs Leben treffen. Diesen besonderen Reiz schätzen offenbar besonders die Burschen. Jedenfalls sind derzeit noch ausschließlich junge Damen im Alter von 16 bis 30 Jahren gesucht, die selbstredend unverheiratet und nicht liiert sein müssen. Über Anmeldungen an betteltanz@gmail.com oder telefonisch unter 0159/04561536 und 0176/98443986 freuen sich die Ruatenbuam.

Zuerst zahlen die Mädchen und dann laden beim Betteltanz die Burschen ein

Der Betteltanz folgt einem klar geregelten Ablauf. Während die Herren im Gasthof Post warten, treffen sich die Damen am Kirchweihmontag um 13 Uhr im Gasthof Drexl. Von dort aus ziehen sie mit einem Viergerspann, den Oberhauser Musikanten und dem m Trommlerzug zur Post. Jede Frau wird dort persönlich in den Saal geleitet und ihrem bis dato noch unbekannten Partner an diesem Nachmittag und Abend vorgestellt. Die zwei Ruatenbuam eröffnen anschließend mit ihren Partnerinnen die Veranstaltung. Man feiert in geschlossener Gesellschaft und die Mädchen kommen für die Zeche der Tänzer auf. Im Gegenzug ist dafür die ganze Zeit Damenwahl. Gegen 18 Uhr hört die Musik auf und jetzt ist es an den Tänzern, die Mädchen zu einem noblen Abendessen einzuladen.

Ab 20 Uhr spielt wieder eine Kapelle zum Tanz auf. Dazu dürfen nun auch alle anderen hinzukommen, die gerne tanzen., so etwa die Teilnehmerinnen und Teilnehmer früherer Jahre oder auch die Eltern der diesmaligen Madln und Buam. (AZ)