In Bischofsried wird wieder Patrozinium gefeiert

Einer der idyllischsten Plätze rund um Dießen ist Bischofsried und die dortige Kapelle an der schmalen Zufahrtsstraße, am sich in Richtung Wengen schlängelnden Bischofsrieder Bach und umgeben von Feld und Wiesen. An diesem Platz gibt es jedes Jahr ein beliebtes Fest: das Patrozinium dieser hübschen barocken Kapelle. Heuer wird es am Sonntag, 4. August, gefeiert.

Die Kapelle ist „Unseren Lieben Frau vom Schnee“ unterstellt. Dass dieser katholische Festtag ausgerechnet mitten im Hochsommer im Kalender steht, ist auf ein Wunder zurückzuführen. Der Überlieferung zufolge erschien die Gottesmutter in der Nacht auf den 5. August 358 dem römischen Patrizier Johannes und seiner Frau und versprach ihnen, dass ihr Wunsch nach einem Sohn in Erfüllung gehe, wenn ihr zu Ehren eine Kirche an der Stelle errichtet werde, wo am nächsten Morgen Schnee liege. Das Ehepaar begab sich daraufhin zu Papst Liberius, der denselben Traum gehabt hatte. Am Morgen des 5. August lag auf der höchsten Erhebung des Esquilinhügels mitten im Sommer Schnee. Am 5. August 432 wurde auch die römische Patriarchalbasilika Santa Maria Maggiore geweiht.

Die Weihe von Maria Schnee in Bischofsried jährt sich zum 350. Mal

Die 1674 erfolgte Weihe der Maria Schnee-Kapelle in Bischofsried jährt sich heuer übrigens zum 350. Mal. Sie wurde von einer in Bischofsried damals ansässigen Bauernfamilie gestiftet, heute kümmert sich die Wengener Burschenschaft um die Kapelle, die auch das jährliche Patroziniumsfest ausrichtet. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in Bischofsried, anschließend setzt es sich mit einem weltlichen Teil vor der ehemaligen Molkerei in Wengen fort, wo Rollbraten und Kartoffelsalat aufgetischt werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Dießen. (ger)