Blitzeranhänger in Fischen wird beschädigt und beklebt

Zwischen Donnerstag und Montag ist in der Herrrschinger Straße in Fischen ein sogenannter Blitzeranhänger der Kommunalen Verkehrsüberwachung vermutlich durch ein Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Zusätzlich wurden die Glasscheiben und das Kennzeichen des Anhängers mit schwarzem Klebeband abgeklebt, berichtete die Weilheimer Polizei am Dienstag. Abgestellt war der Anhänger in der Herrschinger Straße Höhe Hausnummer 16 in Fischen. Die genaue Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Weilheim unter der Rufnummer 0881/6400. (AZ)

