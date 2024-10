Nach einem Unglück reift der Berufswunsch in Bootsbauerin Franziska Gattinger

Dass sie eine Ausbildung zur Bootsbauerin macht, hätte sich die 22-jährige Franzsika Gattinger noch vor einigen Jahren nicht vorstellen können. Das lag auch an einem Spaß, den ihr Vater Klaus Gattinger, einer von zwei Besitzern des historischen Zweimasters Sir Shackleton , immer wieder machte. Ein Unglück änderte ihre Meinung. In der Berufsschule in Lübeck ist sie in dreifacher Hinsicht eine Exotin.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unglück Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ammersee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis