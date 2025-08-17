Bei den D‘schwanger Festtagen werden die Musik und die Gemeinschaft gefeiert

So viel Musik gibt es beim Jubiläumsfest einer Feuerwehr üblicherweise nicht: Aber in Dettenschwang wurde seit Donnerstag ja nicht nur das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr gefeiert, sondern auch 125 Jahre Musikverein Dießen und das 51. Bezirksmusikfest. Das lockte tagelang unzählige Besucherinnen und Besucher vor allem aus dem westlichen Hinterland in den Dießener Ortsteil. Im Zusammenwirken zweier wichtiger Vereine im Dorf und unter Mithilfe hunderter Helferinnen und Helfer wurde ein Ereignis geschaffen, das lange nachwirken dürfte.

Am weitesten zum Bezirksmusikfest in Dettenschwang angereist war die Musikkapelle Burgeis aus Südtirol, flankiert wird sie vom Vorsitzenden des Musikvereins Dießen, Andreas Kölbl (rechts). Foto: Christian Rudnik

Diese Helferinnen und Helfer in ihren roten T-Shirts (rund 200 waren notwendig geworden, um alle einzukleiden) prägten das Bild mindestens genauso wie die blauen Feuerwehruniformen und die Trachten der 17 Musikvereine aus dem Bezirk Ammersee-Lech und der Musikkapelle aus Burgeis im Vinschgau, die am Sonntag zum Höhepunkt der Festtage nach Dettenschwang gekommen waren.

Für das Bezirksmusikfest in Dettenschwang wurde eine neue Polka komponiert

Der Tag begann mit einem von Pfarrer Josef Kirchensteiner zelebrierten Festgottesdienst. Nach dem Mittagessen und vielen Komplimenten und Dankesworten der Vertreter von Politik, Musikbund und Feuerwehren an die Gastgeber im Festzelt sorgte der Gemeinschaftschor mit annähernd 500 Musikerinnen und Musikern auf dem Fußballrasen für Gänsehaut-Gefühl. Fünf Stücke wurden gespielt, neben bekanntem Marsch- und Polka-Repertoire auch die von Michael Schumachers eigens für das Fest komponierte Polka „Am Schorer“.

Bezirksdirigent Gerhard Böck dirigierte am Festsonntag den traditionellen Gemeinschaftschor aller beim Bezirksmusikfest anwesenden Musikerinnen und Musiker. Foto: Christian Rudnik

Nach dem ebenso obligatorischen Musikergruß setzte sich zur Freude vieler Hunderter winkender und klatschender Zuschauer an den Straßen ein wohlklingender Festzug in Bewegung, dazwischen marschierten Feuerwehren, Schützenvereine mit ihren Königen, die mit schweren Schützenketten geschmückt waren, sowie etliche weitere Ortsvereine aus Dießen und den Ortsteilen und auch eine Einladung zum nächsten Feuerwehrfest in Raisting durfte nicht fehlen - der Festkalender 2025 ist also bis jetzt nicht ganz abgearbeitet.

Die Dettenschwanger Feuerwehr richtete zusammen mit dem Musikverein Dießen die D'schwanger Festtage aus Foto: Christian Rudnik

Nach dem Aufwärmabend mit der Partyband „Bloody Chicken Heads“ am Donnerstag hatten die D‘schwanger Festtage am Freitag offiziell begonnen. Der Ablauf folgte dabei dem traditionellen Schema der Bezirksmusikfeste: Während sich die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer die besten Schatten- und Aussichtsplätze an den mit gelb-roten Fähnchen und weiß-blauen Fahnen geschmückten Dorfstraßen sicherten, formierten sich die fünf Musikkapellen des Sternmarsches an ihren Startpunkten. Böllerschüsse gaben das Signal zum Abmarsch in Richtung Stachus, dem zentralen Platz in Dettenschwang am Maibaum. Der Spielmannszug aus Dießen machte den Anfang, gefolgt von den Blaskapellen aus Pflugdorf-Stadl, Thaining, Raisting und Reichling, die den Platz immer mehr füllten. Unterbrochen von kurzen Begrüßungen folgte ein gemeinsam gespieltes Programm aus vier bekannten Blasmusik-Stücken: dem Ruetz-Marsch, Bozner Bergsteigermarsch, „Mein Heimatland“ und „Ohne Rast“.

Nicht nur zum Festumzug am Sonntag, sondern schon beim Sternmarsch am Freitag zur Eröffnung des Bezirksmusikfests waren in Dettenschwang rund um den „Stachus" viele Menschen auf den Beinen Foto: Christian Rudnik

Die letzteren beiden Titel konnten dabei auch als Sinnbilder für die D‘schwanger Festtage verstanden werden. Denn ohne Rast hatten der Musikverein Dießen und die Feuerwehr Dettenschwang monatelang die Festtage vorbereitet. Bürgermeisterin und Schirmherrin Sandra Perzul verwendete den Begriff „Heimat“ in ihren Begrüßungsworten zwar nicht wörtlich, ließ aber anklingen, wie sich Heimat anfühlt: „In Dettenschwang verbinden sich Tradition und Gegenwart, hier begegnen sich Menschen mit offenen Herzen, hier trägt einer den anderen. Die Festtage der beiden Vereine sind für uns eine Gelegenheit, genau dieses Miteinander sichtbar zu machen. Und am Zusammenhalt aller Beteiligten, die dieses Fest vereinsübergreifend auf die Beine gestellt haben, sieht man, wie wertvoll und eng dieses Miteinander ist und wie gut es funktioniert.“

Musikvereine und Feuerwehren sorgen in den Dörfern für den Zusammenhalt

Ähnlich formulierte es der Vorsitzende des Bezirks Ammersee-Lech im Musikbund für Ober- und Niederbayern, Bernhard Weinberger: Das Bezirksmusikfest sei das „Highlight des Jahres“ für die Musikvereine, die wie in Dettenschwang mit den Feuerwehren „unverzichtbare Bestandteile des Dorflebens“ seien. Ein solches Fest zeige, wie stark der für den Lechrain charakteristische Zusammenhalt sei. Musikvereinschef Andreas Kölbl blieb dann wie auch am Sonntag nur noch zu sagen: „Lasst die Blasmusik hochleben und feiern wir die bayerische Gemütlichkeit.“

Nach dem ersten Schlag durch Bürgermeisterin Sandra Perzul spritzte es nur ganz wenig, nach dem zweiten floss das Festbier im Dettenschwanger Festzelt aus dem Fass. Rechts neben ihr sind Feuerwehr-Vorstand Johannes Raab, Schankkellner Jürgen Zirch und der Vorsitzende des Musikvereins, Andreas Kölbl, zu sehen (von links). Foto: Christian Rudnik

Nach dem abschließenden Musikergruß, bei dem die Blechinstrumente in der Abendsonne funkelten, zogen die fünf Musikkapellen mit hunderten Zuschauern hinaus zum Festzelt am Sportplatz. Dort waren erst einmal alle Augen auf die Bürgermeisterin gerichtet, die das erste Fass Augustiner anzapfen sollte. Nach zwei Schlägen war schließlich die an dem schwülheißen Feiertag erlösende Nachricht „Ozapft is“ zu vernehmen.

Super Stimmung beim Auftritt der "Partyböcke" am Samstagabend im Dettenschwanger Festzelt. Foto: Alois Wenninger

Am Samstag sorgte die Feuerwehr für ein nachmittägliches Familienprogramm. Bei der Löschfete am Abend zündeten im gefüllten Festzelt die Band „Schabernack“ und die „Partyböcke“ voll und ganz, die ebenso ohne Unterbrechung bis nach 1 Uhr durchhielten wie die Gäste, die auf den Bänken tanzten.

Neben viel Blasmusik war bei den Festtagen in Dettenschwang auch viel Partystimmung geboten, so etwa am Samstagabend mit den "Partyböcken". Foto: Alois Wenninger