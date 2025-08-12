D‘schwang in Gelb und Rot: Bei den Festtagen feiern Musikverein und Feuerwehr

Nach einer sonntäglichen Verschnaufpause sind am Montag in der Früh am Dettenschwanger Sportplatz schon wieder etliche Helferinnen und Helfer von Feuerwehr und Musikverein zugange. Das Zelt, in dem von Donnerstag bis Sonntag, 14. bis 17. August, die „D‘schwanger Festtage“ begangen werden, steht und jetzt geht es darum, es auch noch technisch einzurichten, damit die Freiwillige Feuerwehr Dettenschwang und der Musikverein Dießen ihre Jubiläen in Verbindung mit dem Bezirksmusikfest gebührend feiern können.

Man tut dem Musikverein Dießen nicht ganz unrecht, wenn man ihn personell weniger in Dießen als vielmehr in Dettenschwang verortet. Aus Dettenschwang und Dettenhofen kommen die meisten Aktiven und geprobt wird seit 1999 in der ehemaligen Schule in Dettenschwang. Historisch verwurzelt ist der Musikverein jedoch sowohl im Markt Dießen ebenso wie draußen auf dem Dorf: Konkret bezieht sich das 125. Jubiläum auf eine am 16. September 1899 in den Diessener Nachrichten erschienenen Anzeige. Darin werden die „Herrn Mitglieder“ des aus einer Liedertafel beziehungsweise einer Gesangs- und Orchestervereinigung hervorgegangen Musikvereins „höflichst ersucht“, zu den dienstäglichen Proben zu erscheinen. Musik wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aber auch schon in Dettenschwang gemacht, wo zwei Schullehrer eine Blaskapelle heranbildeten.

In den 1950er Jahren schlossen sich die Musiker aus Dießen und Dettenschwang zusammen

Der Zweite Weltkrieg ließ die Blasmusik zeitweise verstummen, bis Gregor Wörsching in Dießen wieder eine Kapelle formierte und in Dettenhofen und Dettenschwang die „Kapelle Edelweiß“ auf Hochzeiten und Festen wie der Glockenweihe 1950 in Dettenschwang spielte. Aus beiden Ensembles entstand in den Folgejahren der Musikverein Dießen-Dettenschwang. 1959 und 1967 richtete der Verein die Bezirksmusikfeste aus, einmal in Dießen, einmal in Dettenschwang. Ab den 1970er-Jahren war der Musikverein als Stimmungskapelle unter anderem in einem großen Festzeltbetrieb bekannt. Darüber vergaß er aber die eigene Nachwuchsarbeit. Bald kamen große Nachwuchssorgen auf. Zum Leonhardifest 1989 in Wengen kamen nur noch eine Handvoll Musiker, der bisherige Dirigent wechselte zu den Wielenbacher Musikanten, der Fortbestand des Musikvereins stand infrage, berichtet die Chronik.

Der Musikverein Dießen blickt auf 125 Jahre zurück. Das Foto zeigt die Blaskapelle im Jubiläumsjahr mit 37 Musikerinnen und Musikern in den Seeanlagen. Foto: Noah Cohen

Mit Peter Kölbl als kommissarischen Leiter glückte ab 1990 ein Neustart, der Markt Dießen engagierte sich finanziell an der Ausbildung und Probenbetrieb, im März 1991 wurde der Verein neu gegründet. Seither erlebt der Musikverein vielleicht die stabilste Phase seiner Geschichte, zunächst ab 1995 unter der Leitung von Wolfgang Wagner, seit 2008 von Csaba Primosics. Seit 1996 werden jährlich Konzerte gespielt, 1999 wurde die alte Schule zum Probenlokal umgebaut, 2000 wurde in Dießen wieder ein Musikfest ausgerichtet und Grantlernächte und Rosenmontagsbälle waren bis 2019 Höhepunkte des Dießener Faschings. 2013 übernahm Peter Kölbls Sohn Andreas die Leitung des Vereins in der Nachfolge von Dominikus Schmelzer. 37 Musikerinnen und Musiker bilden die Blaskapelle, in der Jugendkapelle spielen im Jubiläumsjahr 24 Mädchen und Buben.

Kurz vor der großen Brandkatastrophe wurde die Freiwillige Feuerwehr gegründet

In wenigen Tagen richtet der Musikverein Dießen nun zum vierten Mal ein Bezirksmusikfest aus. Doch die D‘schwanger Festtage sind auch ein Fest der Feuerwehren aus Dettenschwang und den Nachbardörfern. Die Gründung der Dettenschwanger Feuerwehr liegt wie die vieler anderer im Landkreis Landsberg 150 Jahre zurück. Diese fand am 19. Januar 1875 statt, drei Monate vor, und nicht, wie manchmal gemeint wird, nach der großen Brandkatastrophe in Dettenschwang am 21. April 1875. Mit dem Wiederaufbau großer Teile des Dorfes erhielt die Feuerwehr 1877 ihr erstes Gerätehaus. 1969 wurde ein Neubau an der Alpenblickstraße errichtet, der inzwischen zweimal erweitert wurde und „ein schöner Ort ist, an dem wir gerne zusammenkommen“, wie es in der Festschrift heißt. 40 Aktive zählt die Feuerwehr derzeit, ihr wichtigstes Einsatzgerät ist ein Löschfahrzeug vom Typ LF 10, Baujahr 2018.

Die Freiwillige Feuerwehr Dettenschwang feiert ihre Gründung vor 150 Jahren. Das Bild zeigt die Aktiven mit Fahnenabordnung vor ihrem Löschfahrzeug. Foto: Noah Cohen

Die vier Festtage stemmen beide Vereine (das Gelb auf den großen Aufstellern, die auf das Fest hinweisen, steht dabei für den Musikverein, das Rot für die Feuerwehr) mit vielen Helferinnen und Helferin fast ausschließlich in Eigenregie und nur mithilfe eines Zeltmeisters der Firma, von der das 1000 Personen fassende Zelt gemietet wurde, sagen Feuerwehrvorstand Johannes Raab und Musikervorstand Andreas Kölbl. „Die Feuerwehr hat viele Handwerker und wir haben viel Erfahrung mit größeren Festen“, fasst Kölbl den Vorteil dieser Kooperation zusammen. Dazu kommen die seit Jahren gut gepflegten Beziehungen zur Augustiner-Brauerei. Am Montagfrüh etwa wurden die Ganter-Tische für den Ausschank nach Dettenschwang gebracht. Das Festbier fließt wie auf der Wiesn aus „Hirschen“, den großen Holzfässern dieser Brauerei, und das für deutlich weniger Geld als auf dem Oktoberfest: Die Maß gibt es in D‘schwang noch für unter zehn Euro.

Beim Fest kümmern sich die Helfer von Feuerwehr und Musikverein um alles selbst

Die Bewirtung an den vier Festtagen erledigen die beiden Vereine ganz in Eigenregie - auch deswegen, weil es praktisch nicht mehr möglich sei, für ein Zelt mit weniger als 2500 Plätzen noch einen Festwirt zu finden, wie Andreas Kölbl sagt.

Weil die eigenen Leute so eingespannt sind, wird der Musikverein beim Festzug am Sonntagnachmittag gar nicht dabei sein können und die Feuerwehr auch nur mit ihrer Fahnenabordnung. Insgesamt werden dazu neben einer Festkutsche mit Ehrengästen 15 Musikvereine aus dem Bezirk Ammersee-Lech, die befreundete Musikkapelle aus Burgeis im Obervinschgau, neun Feuerwehren aus dem Markt Dießen und den Nachbarorten sowie zahlreiche weitere Ortsvereine erwartet.

Seit Freitag wird das Zelt für die D'schwanger Festtage neben dem Sportplatz an der Straße nach Issing aufgebaut. Foto: Gerald Modlinger

Das Programm der D‘schwanger Festtage Donnerstag, 14. August: Warm-up mit den „Bloody Chicken Heads“, Einlass ab 20 Uhr;

Freitag, 15. August (Mariä Himmelfahrt): Sternmarsch in die Ortsmitte mit den Blaskapellen Pflugdorf-Stadl, Raisting, Reichling und Thaining sowie dem Dießener Spielmannszug und Bieranstich, Beginn ist um 18 Uhr;

Samstag, 16. August ist Feuerwehrtag mit Familiennachmittag ab 13.30 Uhr und Löschfete mit „Schabernack“ und den „Party-Böcken“, Einlass ab 18 Uhr;

Sonntag, 17. August, ab 9.30 Uhr Gottesdienst, Gemeinschaftschor aller teilnehmenden Musikkapellen, Festumzug und Festzeltbetrieb mit Musik von der Musikkapelle Windach, dem Bezirksjugendorchester und der Ü50-Kapelle des Bezirks Ammersee-Lech.