Gelungene Premiere: Weinfest in Riederau lockt rund 1200 Gäste

Das erste Weinfest am See in Riederau war ein voller Erfolg. Bei bestem Spätsommerwetter verwandelten sich die Seeanlagen am Samstag, den 20. September, in einen Treffpunkt für Weinliebhaber, Musikfreunde und Familien. Rund 1.200 Besucherinnen und Besucher feierten bis in die Nacht hinein – in einer ganz besonderen Stimmung direkt am Wasser.

Die Gäste konnten den Spätsommer in vollen Zügen genießen und hatten die Qual der Wahl: Edle Tropfen aus Deutschland, Österreich und Italien, kulinarische Schmankerl, ein buntes Musikprogramm und sportliche Mitmachangebote sorgten dafür, dass wirklich für jeden etwas dabei war. „Es war eine wunderbare Atmosphäre und eine tolle Stimmung. Ich bin begeistert!“, fasste ein Besucher die Eindrücke zusammen.

Die Band Daddy Cool, ein DJ und die Weilheimer Stadtmusikanten sorgen beim Weinfest in Riederau für Partystimmung

Das Programm spannte den Bogen von gemütlicher Blasmusik der Weilheimer Stadtmusikanten am Nachmittag über Partystimmung mit der Band Daddy Cool bis hin zu einem DJ, der bis Mitternacht Klassiker der 80er, 90er und 2000er auflegte.

Rund 1200 Gäste feierten am Ammerseeufer bis in die späte Nacht hinein das erste Weinfest in Riederau. Foto: Matthias Keller

Vorstand Matthias Keller betonte: „Ich bin sehr stolz, was die Mitglieder des Sportclubs hier auf die Beine gestellt haben und dass alle Abteilungen mit angepackt haben. Mein besonderer Dank gilt der Jugendabteilung, die das Fest federführend organisiert hat. Es ist aber auch schön zu sehen, wie der ganze Ort zusammenhält. So hat auch die Feuerwehr Riederau uns super unterstützt.“

Jugendleiter und Organisator Ferdinand von Liel ergänzte: „Wenn man ein Fest so lange plant und dann sieht, wie es Wirklichkeit wird, dann ist das schon ein sehr schönes Gefühl. Es hätte nicht viel besser laufen können.“

Bürgermeisterin Sandra Perzul lobte die Gemeinschaft und das Engagement vor Ort: „Ich komme immer wieder gerne zu den Festen nach Riederau. Es ist immer eine sehr schöne Atmosphäre. Großes Lob an die Riederauer Vereine.“

Mit dieser gelungenen Premiere hat das Weinfest am See in Riederau einen vielversprechenden Grundstein gelegt – und Lust auf eine Wiederholung gemacht, sind sich Organisatoren wie Gäste einig.

Das nächste Weinfest am See wird es in Riederau auf jeden Fall geben. Zunächst aber steht ein anderes großes Ereignis im Mittelpunkt: Vom 23. bis 26. Juli 2026 feiert Riederau gleich mehrere Jubiläen – 900 Jahre Riederau, 50 Jahre Sportclub Riederau und 150 Jahre Feuerwehr Riederau. Vier Tage lang soll dann gefeiert werden. Ein Termin, den man sich schon jetzt unbedingt fett im Kalender markieren sollte. (AZ)