Das gibt es nur alle 100 Jahre: Der Heimatverein in Dießen feiert ein Seefest

Es war ein Fest so ganz nach Dießener Art: Lässig und unaufgeregt, ideenreich und überraschend, nicht ganz so laut wie andernorts, dafür mit dem Charme des Originellen und man blieb länger als gedacht. An das Seefest des Dießener Heimatvereins zu seinem 100-jährigen Bestehen wird man sich noch lange frohen Sinnes erinnern. Allein schon deshalb, weil es 100 Jahre gedauert hatte, bis der Heimatverein wieder einmal ein solches Fest veranstaltete. Im August 1925 hatte ein „See- und Heimatfest“ den Auftakt zur Gründung des Heimatvereins wenige Tage später gebildet.

Das Konzept in diesem Jahr lehnte sich durchaus an das von 1925 an: eine rasche Abfolge an künstlerischen Beiträgen und musikalischen Auftritten an einem der schönsten Plätze in Dießen - dem Geviert zwischen Kiosk, ADK-Pavillon, Fischerhütten und Dampfersteg. Unter den Linden war ein großer Pavillon aufgebaut, auf der freien Fläche zum Mühlbach stand die Bühne mit einer Darstellung von Thomas Theodor Heines Bulldogge, die nach dem Taubenturm schnappt, in idealem Abstand: Man konnte der Musik lauschen und gleichzeitig den Gesprächen am Tisch folgen - und der Weg zum Essen und zu den Getränken war kurz: Im Halbkreis gab es Kaffee und Kuchen, Bratwurst- und Fischsemmeln, Crêpes und - inzwischen auch typisch Dießen - das süffige Craftbräu-Bier.

Seefest in Dießen: Cooler Sound an einem sommerlichen warmen Nachmittag

Los ging es schon am frühen Nachmittag und anders als in mancher Nachbargemeinde durfte in Dießen die Musik sogar noch ein paar Minuten über Mitternacht hinaus spielen. Den coolen Sound an dem nach einer kühlen Woche wieder sommerlich warmen Samstagnachmittag lieferte zunächst das „Trio Nautico“.

Vom Heiligen St. Georg in Rüstung mit Schwert (Fabian Weiß) unterstützt, und assistiert von den beiden „Sommerfeen Sonnenschein" versteigerte Katalin Fischer im Anschluss an ihren mitreißend humorvoll-gruseligen Moritatenvortrag die dazugehörigen Illustrationen aus der Feder des Dießener Künstlers Christian Wahl zugunsten der Vereinskasse des Heimatvereins. Foto: Uschi Nagl

Dass der Dießener Heimatverein ein Gesamtkunstwerk aus Theater, Musik, Literatur und darstellender Kunst ist, markierten am Nachmittag der gruselig-humorvolle Moritatenvortrag unter dem Titel „Pest und Tod und später dann, wie der Schorsch zur Liesl kam“ von Anton Gruber (Mundharmonika) und Katalin Fischer (Erzählerin) und mit Illustrationen des Kunstmalers Christian Wahl. Dessen Bilder wurden anschließend auch gleich zugunsten der Kasse des Heimatvereins versteigert - wehrhaft und charmant assistiert einerseits vom Dießener Ortspatron, einem mit Rüstung und Schwert ausgestatteten Heiligen Georg, und den beiden „Sommerfeen Sonnenschein“. Kati und Clara, die beiden Feen, dankten mit netten Sprüchen und kleinen Gedichten den Besuchern für ihre Spenden zur Mitfinanzierung des Seefests.

Für den Abend hat der Heimatverein gleich drei Bands gebucht

Zur Dießener Lässigkeit gehörte nämlich auch, dass die schöne Seefest-Stimmung ohne Eintrittsbändchen, Bauzäune und Schlangen an der Kasse und an den Ständen erlebt werden konnte. Anders als 1925, als das Seefest der Finanzierung eines Heimatmuseums im Taubenturm dienen sollte, werde dieses Mal trotz Spenden und Sponsoring kein Gewinn übrig bleiben, meinte Vorsitzender Thorsten Bergmaier-Trede am Abend, der aber ansonsten glückselig über den Tag war. Zum 100. habe der Verein einfach Dießen etwas geben wollen.

Vor allem das Musikprogramm ließ sich der Heimatverein einiges kosten, allein für den Abend waren gleich drei Bands gebucht worden: Gefühlvoller Indie-Pop von der 24-jährigen deutsch-kanadischen Sängerin Ceci (das italienische Wort für Kichererbse) mit Band leitete in den Abend über. Danach folgte unplugged ein kurzer Trailer von „Oansno“. Nach einer ungeplanten Pause - ein Bandmitglied gelangte mit dem Zug nicht rechtzeitig von Weilheim nach Dießen, kamen dann die mittelalten Gäste musikalisch auf ihre Kosten. Die Band „Feh“ gibt es zwar erst seit dreieinhalb Jahren, musikalisch knüpft sie jedoch an den Triphop der späten 90er- und die 2000er-Jahre an.

Die Bayern-Balkan-Band "Oansno" ließ es am Ende des Seefests des Heimatvereins noch bis kurz nach Mitternacht krachen. Foto: Gerald Modlinger

Und natürlich braucht es zu einem Fest des Heimatvereins auch „Heimatsound“. Inzwischen wird dieser Begriff zwar recht inflationär verwendet. „Oansno“ ist ein bayerisch-ungarisch-griechisch-tirolerisches Quartett auf bayerischer Textgrundlage und ziemlich genau so hört sich dessen Musik auch an. Dem Label „Heimatsound“ wurden die vier am Samstagabend im besten Sinn gerecht, es wurde gewippt und getanzt und ein paar Leute standen sogar auf den Parkbänken in den Seeanlagen, die nun vom fast noch voll leuchtenden Mond in silbernes Licht getaucht wurden.

Eine Ausstellung im Taubenturm erzählt die Geschichte des Heimatvereins

Wie jedes große Fest begann auch das 100-Jahre-Jubiläum des Heimatvereins schon am Vorabend: Am Freitag eröffnete der Verein eine Ausstellung im Taubenturm. Sie erzählt die Geschichte dieses typischen Dießener Vereins.