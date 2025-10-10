Dießen: Das COMU soll Ort der Begegnung und Inspiration sein

Das neue Carl-Orff-Museum (COMU) am Ziegelstadel 1 ist auf der Zielgeraden. „Es bleiben noch drei sportliche Wochen bis zur Eröffnung“, räumte Judith Janowski geschäftsführende Vorständin der Carl-Orff-Stiftung, beim Pressetermin im ehemaligen Orffschen Wohnzimmer ein, das nach Voranmeldung nun auch als Trauungszimmer zur Verfügung steht.

Während es im ehemaligen Wohnhaus von Lieselotte und Carl Orff warm und gemütlich ist, herrscht im neuen Museumsanbau nebenan noch Umzugsstimmung: Einige Gewerke müssen fertiggestellt und abgenommen, angelieferte Exponate ausgepackt und installiert zu werden und draußen werden die letzten der 16 Parkplätze befestigt und der Landschaftspark wiederhergestellt. Bis zur Eröffnung Ende Oktober, da ist Vorständin zuversichtlich, wird die Baustelleneinrichtung aus den Außenanlagen verschwunden und die Dauerausstellung perfekt installiert sein.

Das Orffsche Schulwerk wird im neuen COMU frisch, innovativ und zentral präsentiert

So sieht es auch Tobias von Wolffersdorff, der den Wettbewerb zur Ausstellungsgestaltung vor fünf Jahren für sich entscheiden konnte. Der Architekt, Bühnenbildner und Gestalter hat die Ausstellung inklusive Beleuchtung konzipiert und die Exponate entworfen, die von einer Fachfirma aus Bautzen hergestellt wurden. Einer der Gründe, warum sich die Jury für das Von-Wolffersdorff-Konzept entschieden hatte, sei die Tatsache gewesen, dass es ihm mitreißend gelungen sei, das Orffsche Schulwerk, dass auch das künstlerische Werk des Komponisten durchdringt, frisch, innovativ und zentral zu präsentieren, betont Judith Janowski.

Das COMU liegt von Wolffersdorff besonders am Herzen, schließlich sei Dießen sein Lebens- und Arbeitsort. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der Carl-Orff-Stiftung freue er sich nun auf die Eröffnung: Ehrengäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft, darunter der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, werden erwartet. Der Pianist und kongeniale Partner des Liedermachers Konstantin Wecker, Jo Barnikel, die Pianistin Yudum Cetiner, sowie Professor Radoslaw Szadek von der Hochschule für Musik Nürnberg (HfMN) am Schlagwerk, präsentieren dazu musikalische Reflexionen zu Orffs Werk.

Beim „Community-Singen“ am Eröffnungstag wird im neuen COMU in Dießen die „Carmina Burana“ erklingen

Am Sonntag, 2. November öffnet das COMU für die Allgemeinheit mit einem bunten Programm. „Ganz im Sinne der Museums-Ausrichtung sind alle zum Mitmachen eingeladen“, betont Judith Janowski. Drei Facetten von Carl Orff sollen an diesem Tag vermittelt werden: der Komponist, der Pädagoge und der Theatermensch. Außerdem sind die Gäste eingeladen, am „Community-Singen“ teilzunehmen. Es werden Ausschnitte aus den „Carmina Burana“ gemeinsam gesungen. Für den Eröffnungstag können online unter www.co-mu.de ermäßigte Tickets mit einem Zeit-Slot erworben werden.

„Wir eröffnen mit dem COMU nicht nur ein Museum, sondern neue Zugänge zur Musik. Das COMU ist nicht nur eine Hommage an das Lebenswerk des großen Komponisten, sondern auch ein Ort der Begegnung, des Lernens und der Inspiration“, betont Judith Janowski. Es sei ein familienfreundliches Museum zum Stöbern, Hören, Fühlen und Mitmachen entstanden. Dem Museum angeschlossen ist die „Klangbar“. Das Café und Restaurant wird von den Pächtern des Dießener Restaurants „Südsee“ betrieben.

Eine Sache steht noch auf dem Wunschzettel von Judith Janowski: „Ich hoffe immer noch sehr das wir Sponsoren für einen kleinen E-Bus finden, damit wir Gruppen vom Bahnhof zum Museum hoch shutteln können.“