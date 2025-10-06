Die gute Serie des SV Raisting endet beim Aufsteiger

Die große Chance, den Abstand auf die Abstiegszone in der Bezirksliga Süd zu vergrößern und sich im Mittelfeld der Bezirksliga Süd festzusetzen, hat der SV Raisting verpasst. Beim TSV Geiselbullach endete die Erfolgsserie des SV Raisting.

Nach fünf Spielen ohne Niederlage ging die Truppe von Spielercoach Hannes Franz beim Aufsteiger TSV Geiselbullach durch eine 1:2-Niederlage wieder leer aus. „Ich kann es mir nicht so richtig erklären“, zeigte sich Hannes Franz nach dem schwachen Auftritt seiner Raisting Elf beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd etwas ratlos.

Der verspätete Mannschaftsbus bringt den SV Raisting ein wenig aus der Routine

Irgendwie begann der Spieltag schon alles andere als optimal für den SVR, da der Mannschaftsbus verspätet erschien und so das Procedere vor Spielbeginn mit Aufwärmen und Besprechen kürzer ausfiel als sonst. Das durfte aber keine Ausreden für die blutleere erste Hälfte sein, die die Raistinger in Geiselbullach zeigten.

Der gastgebende TSV, der bis dahin erst zwei Siege verbuchte, gab so über weite Strecken den Ton an. Ein frühes Tor spielte den Hausherren zudem in die Karten. Nach einem dicken Patzer der Gäste bedankte sich Lukas Bründl (9.) mit dem 1:0 für Geiselbullach. In der Folge ließ der TSV den Raistingern kaum Raum, ihr Spiel aufzuziehen.

Wobei den Gästen vom Ammersee auch die Ideen fehlten, sich Chancen zu erspielen. Die Defensivtaktik der Hausherren ging so gut auf. Zwischendurch setzte die Mannschaft aus dem Olchinger Stadtteil aber auch offensive Nadelstiche. Einen davon nutzte Lysander Weiß (41.) kurz vor dem Wechsel zum 2:0.

Pausenansprache von Spielertrainer Hannes Franz zeigt beim SV Raisting Wirkung

Die Pausenansprache von SVR-Spielertrainer Hannes Franz zeigte in der anschließenden zweiten Hälfte allerdings Wirkung. Der SVR kam schwungvoller aus der Kabine zurück. Nach einer kurz ausgeführten Ecke war Marius Suchanoff (50.) zur Stelle, um zum 2:1-Anschlusstreffer zu vollenden. In der Folge brachten die Bemühungen der Gäste aber wenig ein.

Immer wieder rannten sie sich in der TSV-Abwehr fest. Nur einmal wurde es richtig brenzlig, als der eingewechselte Lukas Matz (70.) auf Zuspiel von Rückkehrer Benedikt Stechele frei vor dem Tor zum Abschluss kam, aber an Geiselbullachs Keeper Stefan Held scheitert. „Der Ausgleich wäre auch nicht verdient gewesen“, räumte Franz ein, nachdem seine Truppe bis zum Schluss vergeblich versuchte die TSV-Abwehr zu knacken. „Heute hatte das gesamte Team einen schlechten Tag“, war der SVR-Coach danach bedient.