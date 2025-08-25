MTV Dießen nimmt Abschied von einem Urgestein des Sports

In der neuen „Pizzeria Da Inda am Campo Sportivo“, wie die Vereinsgaststätte des MTV Dießen jetzt heißt, wartet Günter Hoheisels MTV-Spartenbaum noch auf neue Gäste. Der Baum bleibt auch unter dem neuen Pächter Ajitpal Singh Minhas der „Willkommen-Türöffner“ (links nach dem Eingang ins Stüberl) im MTV-Sportlerheim. Aber sein Schöpfer kann die ersten Gäste nicht mehr erleben. Hoheisel, ein Stockschütze durch und durch und Mann der ersten Stunde, ist vor Kurzem im Alter von 86 Jahren verstorben.

Er war ein echtes MTV-Urgestein: Hoheisels erster Einsatz für die Dießener Stockschützen war am 6. Januar 1971 in Steinebach auf dem Wörthsee, danach bestritt er mehr als 500 Wettkämpfe im In- und Ausland, von St. Moritz und Bozen bis Berlin und Niederbayern. Er engagierte sich später, ab 2016, für eine Hobby-Eisstockschützen-Mannschaft, die von damals acht auf mittlerweile 25 Sportler angewachsen ist. „Er war jede Woche, ob Sommer oder im Winter, auf dem Stockplatz am Ammersee-Sportplatz an der Jahnstraße beim Mittwochs- und Samstagstraining dabei – am Anfang mit dem Fahrrad, dann mit seinen schönen BMWs und am Schluss mit dem E-Wagerl“, erinnerte sich Gabriele Streicher aus Utting in ihrer Grabrede im Namen der „Stockler“ bei der Urnenbeisetzung auf dem Friedhof St. Johann in Dießen.

Auch für Fußball und Tennis war Günter Hoheisel aktiv

Und sie erzählte noch von einer weiteren Leidenschaft Hoheisels: „Er schnitzte für alle Schützen motiv- oder personenbezogene Stockschützen-Figuren.“ Und: „Jeden seiner Geburtstage feierte er großzügig mit uns allen auf unserer Terrasse oder beim Stockeln.“

Günter Hoheisel hat sich für den MTV Dießen aber auch über das Stockschießen hinaus verdient gemacht. Vereinsvorsitzender Volker Bippus: „Man denke nur an sein Wirken in der Sparte Fußball oder seine Einsätze für die Sparte Tennis.“ Hoheisel hat in mehr als 50 Jahren Spuren hinterlassen - nicht nur sein Spartenbaum bleibt als Erinnerung an einen verdienten MTV-ler.