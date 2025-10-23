Der SV Raisting erwartet Aufsteiger und Landkreisrivalen Polling

Vier Spiele stehen für den SV Raisting noch bis zur Winterpause der laufenden Saison an. Dreimal geht es dabei gegen die Konkurrenz aus der unteren Tabellenhälfte im Kreis Zugspitze des Bezirks Oberbayern. Das erste dieser Duelle gegen den Abstieg steigt am Sonntag, 26. Oktober, ab 14 Uhr, wenn der SV Polling in die Raiffeisen-Arena kommt.

„Ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften“, sagt Raistings Fußball-Coach Hannes Franz vor dem Vergleich mit dem Aufsteiger, der nach einem schwierigen Saisonstart zuletzt immer besser in Fahrt kam. Aus den letzten fünf Partien holten die Pollinger zehn Punkte und damit zwei mehr als die Raistinger erste Mannschaft. In der Tabelle trennen die beiden Teams aktuell vier Zähler und der Strich. Letzterer markiert die Abstiegszone, die bei Polling auf Platz zwölf beginnt.

Der SV Raisting rangiert im Kreis Zugspitze derzeit auf Rang elf

Direkt davor rangiert der SV Raisting auf Rang elf. „Es macht einen Riesenunterschied, ob nach dem Spiel unser Vorsprung ein Punkt oder sieben beträgt“, betont Spielertrainer Hannes Franz den Stellenwert der Partie gegen den direkten Konkurrenten, bei dem es ein Wiedersehen mit zwei ehemaligen Raistingern geben wird.

Max Baumgartner und Andreas Stoßberger liefen in Bayernliga- und Landesligazeiten für den SV Raisting auf. „Max ist ein Unterschiedsspieler und Andreas ist mit seiner Erfahrung und Kopfballstärke auch ein ganz wichtiger Mann für Polling“, sagt Hannes Franz über seine früheren Teamkollegen, mit denen er vor über zehn Jahren noch gemeinsam im Team spielte.

Beim Wiedersehen im Spiel am kommenden Sonntag erwartet der Raistinger Coach eine kampfbetonte Partie. „Und da müssen wir dagegen halten und alles in die Waagschale werfen“, erklärt Hannes Franz. Beim Personal wird sich bei den Raistinger gegenüber der Vorwoche wenig ändern. Thomas Bretthauer, Florian Flath und Andreas Heichele fehlen weiterhin. Fraglich ist der Einsatz unter anderem von Maxi Neufing. Dafür kehrt Julien Wiesner ins Team zurück. „Wir müssen punkten, egal wie“, lautet die Devise vom SVR-Trainer.

Gegen die SG Antdorf/Iffeldorf erwischte die zweite SVR-Mannschaft einen rabenschwarzen Tag

Einen rabenschwarzen Tag erwischte zuletzt die zweite SVR-Mannschaft. Bei der SG Antdorf/Iffeldorf kam die Truppe von Trainer Roland Perchtold mit 0:5 unter die Räder. Trotz der höchsten Saisonniederlage führt die Raistinger Reserve die Kreisklasse 3 immer noch an. Vor dem Derby am Sonntag (12 Uhr) gegen die SG Wielenbach/Pähl, dem aktuellen Vierten, rückten die Verfolger aber näher heran.