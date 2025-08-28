Neue Töne: überarbeitete Schubert-Messe im Dießener Marienmünster aufgenommen

Der Windacher Künstler Franz Hämmerle hat die Deutsche Messe von Franz Schubert textlich überarbeitet und im Dießener Marienmünster aufgenommen.

Schubert hatte die Messe 1826 auf Basis der Verse seines Freundes Johann Philipp Neumann komponiert. Dieser wollte eine volkstümliche Messe in deutscher Sprache schaffen, die aber von der Katholischen Kirche nie akzeptiert wurde. Hämmerle hat mit seiner Überarbeitung den Text sowohl an den zeitgemäßen Sprachgebrauch, als auch an den Melodiefluss des Komponisten angepasst.

Die Deutsche Messe ist jetzt theologisch stimmig und pastoral wertvoll

Damit ist die Deutsche Messe für den Gebrauch im Gottesdienst anschlussfähig geworden. Lobend äußert sich der frühere Leiter der Katholischen Akademie, Monsignore Dr. Florian Schuller, zu der Überarbeitung und bezeichnet sie als theologisch stimmig und pastoral wertvoll.

Franz Hämmerle ist nicht nur Kirchenmusiker und Theologe, sondern auch Bildhauer. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

In seiner Expertise als Bildhauer, Kirchenmusiker und Theologe verfügt Franz Hämmerle über eine außergewöhnliche theologische Tiefe. Er hat in zahlreichen Kirchen Altarwerke und sakrale Installationen geschaffen. Darüber hinaus sind in seinem Atelier in Windach international beachtete Büsten, Statuen und Denkmäler entstanden.

Von Franz Hämmerle stammt eine Stele zum Gedenken an NS-Opfer im italienischen Boves

In frischer Erinnerung ist die Stele zum Gedenken an die Gräueltaten des in Schondorf begrabenen NS-Kriegsverbrechers Joachim Peiper, die Hämmerle gestaltet hatte und die im April dieses Jahres am Ort des Verbrechens im italienischen Boves im Piemont aufgestellt wurde.

Die neue Messe wurde im Dießener Marienmünster mit dem Tusculum Projektchor, begleitet von Rita Färber an der König Orgel und unter dem Dirigat von Franz Hämmerle aufgenommen. Zu sehen ist die Messe auf YouTube unter Franz Hämmerle Schubertmesse.