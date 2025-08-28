Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Der Windacher Künstler Franz Hämmerle hat die Schubert-Messe überarbeitet und im Dießener Marienmünster aufgenommen.

Dießen, Windach

Neue Töne: überarbeitete Schubert-Messe im Dießener Marienmünster aufgenommen

Franz Hämmerle aus Windach hat die Deutsche Messe von Franz Schubert textlich überarbeitet und im Dießener Marienmünster aufgenommen
Von Albrecht Proebst
    • |
    • |
    • |
    Der Tusculum Projektchor bei der Einspielung der neuen Deutschen Messe im Marienmünster in Dießen.
    Der Tusculum Projektchor bei der Einspielung der neuen Deutschen Messe im Marienmünster in Dießen. Foto: Franz Hämmerle

    Der Windacher Künstler Franz Hämmerle hat die Deutsche Messe von Franz Schubert textlich überarbeitet und im Dießener Marienmünster aufgenommen.

    Schubert hatte die Messe 1826 auf Basis der Verse seines Freundes Johann Philipp Neumann komponiert. Dieser wollte eine volkstümliche Messe in deutscher Sprache schaffen, die aber von der Katholischen Kirche nie akzeptiert wurde. Hämmerle hat mit seiner Überarbeitung den Text sowohl an den zeitgemäßen Sprachgebrauch, als auch an den Melodiefluss des Komponisten angepasst.

    Die Deutsche Messe ist jetzt theologisch stimmig und pastoral wertvoll

    Damit ist die Deutsche Messe für den Gebrauch im Gottesdienst anschlussfähig geworden. Lobend äußert sich der frühere Leiter der Katholischen Akademie, Monsignore Dr. Florian Schuller, zu der Überarbeitung und bezeichnet sie als theologisch stimmig und pastoral wertvoll.

    Franz Hämmerle ist nicht nur Kirchenmusiker und Theologe, sondern auch Bildhauer.
    Franz Hämmerle ist nicht nur Kirchenmusiker und Theologe, sondern auch Bildhauer. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

    In seiner Expertise als Bildhauer, Kirchenmusiker und Theologe verfügt Franz Hämmerle über eine außergewöhnliche theologische Tiefe. Er hat in zahlreichen Kirchen Altarwerke und sakrale Installationen geschaffen. Darüber hinaus sind in seinem Atelier in Windach international beachtete Büsten, Statuen und Denkmäler entstanden.

    Von Franz Hämmerle stammt eine Stele zum Gedenken an NS-Opfer im italienischen Boves

    In frischer Erinnerung ist die Stele zum Gedenken an die Gräueltaten des in Schondorf begrabenen NS-Kriegsverbrechers Joachim Peiper, die Hämmerle gestaltet hatte und die im April dieses Jahres am Ort des Verbrechens im italienischen Boves im Piemont aufgestellt wurde.

    Die neue Messe wurde im Dießener Marienmünster mit dem Tusculum Projektchor, begleitet von Rita Färber an der König Orgel und unter dem Dirigat von Franz Hämmerle aufgenommen. Zu sehen ist die Messe auf YouTube unter Franz Hämmerle Schubertmesse.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden