Beim Dießener Musikverein fließt wieder das Starkbier

Auch beim Starkbierfest muss es nicht immer Starkbier sein: Wer von der Fastenspezialität „Maximator“ gekostet hatte, konnte sich beim Fest des Musikvereins Dießen in Dettenhofen am Samstag auch durch das weitere schwächer oder gar null prozentige Angebot trinken, auf der sich auch das neue alkoholfreie Bier der Münchner Brauerei befand, deren Markenzeichen ein Prälatenstab ist.

Zum zweiten Mal zog der Musikverein Dettenhofen das Starkbierfest in einer Halle auf dem Bauernhof der Familie Metz auf, das sich inzwischen als Nachfolgeveranstaltung der früheren Rosenmontagsbälle etabliert hat. Und in gewisser Weise sind Starkbierfeste ja auch die Fortsetzung des Faschings mit nur wenig anderen Mitteln. Statt Faschingskostümen tragen etliche Besucherinnen und Besucher Dirndl und Lederhosen, eine Bar gibt es auch und für die Heiterkeit nach dem Aschermittwoch sorgen die Fastenprediger.

Der Fischermartl zeigt beim Starkbierfest noch einmal die Silvestershow in Dießen

Fürs Derblecken entstieg auch heuer der Fischermartl dem Dießener Gemeindewappen - und zwar in Gestalt von Regina Schmelzer. Sie wusste wieder von einigen Merk- und Denkwürdigkeiten zu berichten und betrachtete dabei erst einmal das Geschehen am Ammerseeufer: So machte sich der Fischermartl Gedanken über die Sinnhaftigkeit der Sisyphus-artigen Pumpe bei Hochwasser im Durchgang zu den Dießener Seeanlagen oder zur Frage, wie ohne Toiletten etwaige Sanitärprobleme am neuen Freizeitgelände in St. Alban gelöst werden können. Besonders angetan schien der Fischermartl jedoch vom Silvester-Event in den Seeanlagen. Dieses konnte er fast ohne Worte mit einem Tischfeuerwerk und einem Laserpointer (“hat bloß fünf Euro gekostet“) nachstellen. Ansonsten musste der Fischermartl nur nachschauen, was er im vergangenen Jahr zum Besten gegeben hatte, da sich am Zustand von Mehrzweckhalle, Tiefgarage sowie Herrenstraße und Hofmark in Dießen nichts Wesentliches verändert hatte.

Für die musikalische Unterhaltung beim Starkbierfest des Musikvereins Dießen sorgten die Veranstalter natürlich selbst. Foto: Gerald Modlinger

In einem kleinen Werbeblock lud der Fischermartl zum Frühjahrskonzert des Musikvereins am 5. April in der Mädchenrealschule und zu den vom 14. bis 17. August stattfindenden D‘schwanger Festtagen ein, wenn Musikverein und Feuerwehr gemeinsam ihr 125- beziehungsweise 150-jähriges Bestehen feiern.

Das Training für die Bürgermeisterwahl 2026 hat begonnen

Schließlich nahm der Fischermartl auch die Wahl im nächsten Jahr in den Blick: Regiert unter der Dießener Wappengestalt weiterhin Sandra Perzul oder „Iron Man“ Dominic Wimmer? Jedenfalls, so der Fischermartl, solle die beim Neujahrsempfang der Gemeinde angekündigte Triathlon-Trainingseinheit für die Bürgermeisterin wohl dafür sorgen, „dass ihr der Gegenkandidat nicht davonläuft“.