Der Reigen der Bürgerversammlungen beginnt in Dettenhofen

In Dettenhofen sorgt man sich darüber, ob Veranstaltungen wie die Maifeier oder der Flohmarkt weiter in der bisherigen Form auf der St.-Martin-Straße abgehalten werden können.

Plus In Dettenhofen dreht sich die Debatte vor allem um den Bereich zwischen Kirche und Schützenheim. Die Bürgermeisterin blickt auf die vergangenen Monate zurück.

In Dettenhofen hat der Reigen der Dießener Orts- und Bürgerversammlungen begonnen. Vor 17 Zuhörerinnen und Zuhörern und sechs Gemeinderäten ( CSU und Bayernpartei waren vollzählig anwesend, dazu ein Grüner) blickte die kurz zuvor aus dem Urlaub zurückgekommene Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) auf 2022 und die zurückliegenden Monate zurück. Aus dem Publikum wurde vor allem ein Thema an die Rathauschefin herangetragen: In Dettenhofen ist man unzufrieden darüber, wie offenbar das Landratsamt die Sperrung der St.-Martin-Straße bei künftigen Veranstaltungen handhaben will.

Wie aus dem Kreise der Veranstalter des alljährlichen Flohmarkts in den Sommerferien berichtet wurde, sollen Sperrungen der nach Dettenschwang führenden Kreisstraße künftig restriktiver gehandhabt werden: für den Flohmarkt gar nicht mehr, stattdessen solle zumindest eine Durchfahrt im Schritttempo möglich sein, und beim Maibaum solle die Dauer der Sperrung auf die Zeit des Antransportierens und Aufstellens beschränkt werden.

