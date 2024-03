Die mit den Hunden spaziert: Dog-Walkerin Nicole Mayr aus Dettenhofen

Plus Wer rund um Dettenhofen ein kleines Rudel aufgeweckter Hunde entdeckt, kann ziemlich sicher sein, dass die Vierbeiner mit Nicole Mayr zum Dog-Walking verabredet sind.

Sitz, Platz, Bleib, Langsam und Hier! – auf diese Kommandos hören die fünf Hunde perfekt, mit denen Nicole Mayr an diesem kalten und windigen Tag auf den Wegen bei Dettenhofen unterwegs ist. Einer der Vierbeiner gehört ihr selbst, die anderen dürfen die Zeit an der frischen Luft stundenweise mit der Hundeliebhaberin genießen. Denn sie alle sind zum "Dog-Walking" verabredet.

Der Riesenschnauzer Henry, die Golden-Retriever-Hündin Molli, Labrador-Dame Kiki und die Weimeraner-Hündin Lilo sind es, die heute mit der gelernten Verwaltungsfachangestellten und Landwirtin auf Tour sind. Immer an ihrer Seite ist die Toller-Hündin Palea, die trotz ihres stattlichen Alters von 13 Jahren sichtlich Freude daran hat, mit Frauchen Nicole über Felder und Wiesen zu schlendern. Denn so ausgelassen toben und rennen wie die anderen vier Hunde kann Palea nicht mehr.