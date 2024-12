Mangelhaft gesicherte Lkw-Ladung verursacht Unfall bei Dettenhofen

Am Montag, 9. Dezember, befuhr ein Lkw gegen 17.30 Uhr, die Staatsstraße 2056 von Dettenhofen in Richtung Obermühlhausen. Wie die Polizei in Dießen mitteilt, waren die auf dem Lkw transportierten Infrarotheizungen nicht ordnungsgemäß gesichert. Teile der Heizungen fielen deshalb auf die Gegenfahrbahn, trafen einen entgegenkommenden Pkw und beschädigten diesen massiv.

Die Staatsstraße 2056 muss nach Unfall komplett gesperrt werden

Durch die Aufprallenergie schleuderte der Pkw diese Teile nach Angaben der Polizei erneut zurück und traf damit einen hinter dem Lkw fahrenden Pkw. Auch an diesem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Nur durch glücklichen Zufall wurde bei diesem Unfall niemand verletzt. Die Staatsstraße musste kurzfristig, für die Aufräum- und Bergungsarbeiten, komplett gesperrt werden. (AZ)