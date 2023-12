Dettenhofen

17:50 Uhr

Parkplatz bei der Kirche in Dettenhofen ist Bauland

Der Platz neben der Kirche wird in Dettenhofen vielfältig genutzt: als Parkfläche und als Standort für Wertstoff- und Altkleidercontainer

Plus Eigentlich will der Markt Dießen den Platz neben der Kirche in Dettenhofen weiterhin frei haben. Allerdings stellt sich die rechtliche Situation anders dar.

Von Uschi Nagl

Mit 7:2 Stimmen sprach sich der Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für einen Bauvorbescheid für ein Einfamilienhaus in Dettenhofen aus, dessen Errichtung eigentlich kein Mitglied des Marktgemeinderats erleben will. Johann Vetterl ( Freie Wähler) brachte es auf den Punkt: „Leider hat es uns hier erwischt, vielleicht hätten wir das Grundstück schon vorher kaufen sollen."

Bei besagtem Grundstück handelt es sich um 890 Quadratmeter unmittelbar nördlich der Kirche St. Martin in Dettenhofen. Der Bereich ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche mit besonderer Bedeutung für das Orts- und Landschaftsbild ausgewiesen. Ein erster Antrag auf Vorbescheid wurde bereits im Juli behandelt und vom Gremium abgelehnt. Jetzt lag der Antrag als Wiedervorlage vom Landratsamt erneut auf dem Ratstisch. Die vorliegende Planung wurde dahin gehend überarbeitet, dass im Osten des Grundstücks anstatt zweier Gebäude nur noch ein Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von 108 Quadratmetern geplant ist.

