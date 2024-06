Dettenschwang

Parksituation und Probleme mit Hunden beschäftigen Dettenschwanger

Plus Bei der Bürgerversammlung wird Kritik an der beschlossenen Parkraumbewirtschaftung und am Verhalten von Hundebesitzern laut. Gute Nachrichten gibt es zum Kindergarten.

Von Uschi Nagl

Rund 30 Bürgerinnen und Bürger aus Dettenschwang und einige Mitglieder des Marktgemeinderates kamen zur Bürgerversammlung ins Sportlerheim. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) informierte zunächst zur Haushaltslage des Marktes und anderen Neuigkeiten, bevor die Diskussion folgte. Vor allem das Thema Parken und die Probleme mit Hunden und deren Besitzern standen dabei im Mittelpunkt.

Wie die Bürgermeisterin mitteilte, leben in der Marktgemeinde Dießen derzeit 10.750 Menschen, 723 davon im Ortsteil Dettenschwang. Ein Jahr zuvor zählte man noch 724 Dettenschwanger. Möglicherweise, so eine spaßige Vermutung, sei eine Person ins nachbarliche Obermühlhausen umgezogen, wo heuer anstatt 320 Einwohner 321 Personen gezählt werden.

