Toni Silbernagl erzählt seine Geschichten vom Lechrain

Plus Toni Silbernagl aus Dettenschwang erzählt, wie es von den 60er- bis 80er-Jahren am Lechrain war. Sein schnörkelloses Buch ist ein authentisches Stück Heimatliteratur.

Optisch und von der Aufmachung ist es ein ganz unscheinbares Büchlein, das Toni Silbernagl geschrieben und jetzt im Bauer-Verlag veröffentlicht hat und auch der Titel macht nicht gleich so richtig neugierig: "Geschichten aus dem Lechrain" lautet er ganz allgemein und bescheiden. Doch die 136 Seiten Text mit einigen Fotos schaffen ein großartiges Lesevergnügen mit einem ganz speziellen Stück Heimatliteratur.