Vater und Sohn üben in einem Wald bei Weilheim das Schießen

Die Schießübungen, die zwei Männer in einem Wald bei Deutenhausen östlich von Weilheim praktizierten, haben am Sonntag die Weilheimer Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Inspektion meldet, hantierten die beiden Weilheimer (Vater und Sohn im Alter von 69 und 39 Jahren) mit Schreckschusswaffen und ballerten im Wald herum, obwohl sie keinerlei waffenrechtliche Erlaubnisse besitzen.

Die beiden waren mit zwei Kurzwaffen an einen Wald bei Deutenhausen gefahren und mit diesen anschließend darin verschwunden. Dabei wurden sie von zwei Jägern beobachtet, die im Anschluss auch mehrere Schüsse aus dem Wald hörten. Die alarmierte Polizei konnte bei ihrem Eintreffen sowohl die beiden Weilheimer als auch die beiden Jäger antreffen, die Vater und Sohn angesprochen hatten. Auf Vorhalt räumten die beiden Weilheimer das Schießen mit Platzpatronen ein und führten die Beamten an die Stelle, an der sie ihre beiden Schreckschusswaffen im Wald zurückgelassen hatten.

Die Polizei stellte die Waffen vorläufig sicher und leitete jeweils Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (AZ)