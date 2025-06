Die Dießener Feuerwehr macht mit einem Aktions- und Mitmachtag auf sich aufmerksam

Mit einem Aktions- und Mitmachtag will die Dießener Feuerwehr am Samstag, 28. Juni, auf sich aufmerksam machen und auch wieder neue Aktive gewinnen.

Die Feuerwehr ist in Dießen fast mitten im Ort (in der Johannisstraße) zu finden und ist auch praktisch jeden Tag gefordert (366 Einsätze gab es im vergangenen Jahr), aber es gibt nach Einschätzung des Vereinsvorsitzenden Daniel Christ und von Marian Cammerer, der für die Feuerwehr Öffentlichkeitsarbeit macht, viel Informationsbedarf. Es gebe etwa nicht wenige Leute, die meinten, dass Dießen eine Berufsfeuerwehr habe, nennen sie als Beispiel.

Die Dießener Feuerwehr hat momentan rund 90 Aktive

Eine solche Berufsfeuerwehr wäre für eine Gemeinde wie Dießen praktisch unbezahlbar angesichts von derzeit rund 90 Aktiven (darunter 20 Jugendliche, die noch 18 Jahre alt sind). Diesen Stand zu halten, ist eine dauernde Herausforderung für die Feuerwehr, die nicht allein mit einer aktiven Jugendarbeit gelingt. Im Durchschnitt bleibt von sechs Jugendlichen, die bei einer Feuerwehr anfangen, nur einer so lange dabei, bis er mit 18 Jahren in die Mannschaft einrückt.

Und dann stellt sich bei nicht wenigen, die mit 18 in die aktive Mannschaft gekommen sind, die Frage, wie lange sie in ihrem Heimatort Dienst machen können. „Viele sind gezwungen wegzuziehen“, sagt Daniel Christ, oft aus beruflichen Gründen, aber auch, weil das Wohnen in Dießen für weniger gut verdienende Personen oft nicht leistbar ist. Im Durchschnitt rücke im Jahr ein Jugendlicher nach. Das allein würde aber nicht ausreichen, um die zu ersetzen, die aus beruflichen oder finanziellen Gründen und auch nach Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst ausscheiden.

Quereinsteiger sind bei der Dießener Feuerwehr in weniger als einem Jahren einsatzfähig

Aktionstage wie der am 28. Juni zielen daher insbesondere darauf ab, sogenannte Quereinsteiger zu finden, etwa aus dem Kreise von Personen, die nach Dießen gezogen sind. In einer eigenen Gruppe und mit einem speziellen Schulungsprogramm werden ihnen in sechs bis zwölf Monaten so viele Grundkenntnisse vermittelt, dass sie „voll einsatzfähig“ sind, wie Daniel Christ erklärt.

Unter dem Motto „Menschen, Technik und Feuer“ geht es am Samstag um 11 Uhr in den Seeanlagen los. Kinder und Erwachsene können vieles ausprobieren, auch Fahrten mit dem Feuerwehrboot stehen auf dem Programm. Dieses Gerät verweist darauf, dass sich das Einsatzgebiet der Dießener Feuerwehr auch über den gut 46 Quadratkilometer großen Ammersee erstreckt.

Sogar einen prominenten Schirmherrn hat die Feuerwehr aufgetan: Innenminister Joachim Herrmann. Selbst nach Dießen wird der Schirmherr jedoch nicht kommen, schränkt Marian Cammerer ein, der Minister müsse am Samstagvormittag bereits einen Termin in Nordbayern wahrnehmen. „Aber abwarten, der Minister kommt schon noch mal nach Dießen“, versichert Cammerer.