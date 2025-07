Die Dießener SPD hat jetzt auch einen Bürgermeisterkandidaten

Mit einem einstimmigen Votum von neun stimmberechtigten Mitgliedern und in Anwesenheit zahlreicher Gäste, die nahezu das gesamte kommunalpolitische Spektrum in Dießen repräsentieren, ist Marcus Noack am Donnerstag als Bürgermeisterkandidat der SPD nominiert worden. Außerdem wurde er zum neuen Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins gewählt. Sein Vorgänger Patrik Beausencourt übernimmt nun das Amt des Zweiten Vorsitzenden.

Marcus Noack war 2019 in die SPD eingetreten. Ein Jahr später wurde der Fachwirt für Gebäudemanagement zum stellvertretenden Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Dießen gewählt und er übernahm den Vorsitz des SPD-Kreisverbands Landsberg. 2023 rückte er in den Gemeinderat nach.

Schon als Bub träumte Marcus Noack davon, Bürgermeister zu werden

Mittlerweile sei er seinem Ziel, von dem er schon als kleiner Bub geträumt habe, nämlich Bürgermeister von Dießen zu werden, einen großen Schritt nähergekommen, sagte der 34-Jährige bei seiner Nominierung im Kramerhof in Riederau. „Ich bin aufgewachsen zwischen Wasserwachtdienst im Strandbad, Fußballspielen beim MTV und Musikproben mit meiner Band im Keller der Mehrzweckhalle – und ich habe nie daran gedacht wegzugehen“, sagte Noack. Nun sei es an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen.

Auch in seinem Beruf habe er gelernt, komplexe Abläufe effizient zu steuern, im Team Lösungen zu entwickeln und in herausfordernden Situationen den Überblick zu behalten. Sein Organisationstalent, zusammen mit Entscheidungsfreude und Menschlichkeit, wolle er als Bürgermeister in Zukunft einbringen. Eine moderne Gemeindeverwaltung brauche genau das: Struktur, Klarheit und Herz.

Marcus Noack geht es nicht nur um ein Mandat, sondern auch um Haltung

Ihm sei es wichtig, nicht nur Mandate zu tragen, sondern Haltung zu zeigen, betonte Noack. Als Sprecher der Bürgerinitiative „Landratsamtsneubau stoppen“ habe er mit vielen anderen ein landkreisweites Bürgerbegehren auf die Beine gestellt, für eine transparentere, effizientere Planung und für den bewussten Umgang mit Steuergeld. Und als Mitorganisator der Aktionswoche „Demokratie stärken“ im vergangenen Herbst in Dießen habe er mit vielen Menschen aus der Region Räume geschaffen für politische Bildung und Begegnung und „klare Kante gegen Rechtsextremismus“ gezeigt. Seinen wohl intensivsten politischen Moment habe er erlebt, als er im Januar 2024 in Landsberg vor über 3000 Menschen auf der „Demo gegen Rechts“ sprechen durfte. „Solche Erlebnisse zeigen mir, unsere Demokratie lebt – und sie braucht uns alle“, betonte Noack.

Wenn es seine politische Arbeit zulasse, finde man ihn als Sportfan im Grünwalder Stadion auf der Tribüne, beim HC Landsberg oder an der Seitenlinie des MTV Dießen. Auch seine Zeit als Football-Spieler beim Landsberg X-Press habe ihm viel gegeben: Disziplin, Teamgeist und das Wissen, dass man nur gemeinsam vorankommt. Groß sei auch seine Leidenschaft für die Kultur. „Schon als Kind stand ich als Komparse auf der Bühne im Augustinum“, berichtete Noack. Später habe er mit der Hardrock-Band Raw Solution selbst Musik gemacht. Auch deshalb wisse er, dass bis heute die passenden Locations für Livemusik in Dießen fehlen. Es sei Zeit, dies zu ändern, denn Kultur sei mehr als Freizeit: „Kultur ist Identität, Begegnung und Zukunft“, sagte Noack.

Dießen, ein Ort der Kunst, Vielfalt und Demokratie

Als Bürgermeisterkandidat trete er an, weil er gestalten wolle: „Für Dießen, das mutig ist, offen, klar und ehrlich“, betonte er. Es sei ihm ein Anliegen, dass junge Menschen und Familien hier Perspektiven finden – nicht nur Wohnraum, sondern auch Kultur, Sport und Mitsprache. „Ich will, dass wir wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen – nicht mit blindem Aktionismus, sondern mit einem klaren Plan für eine finanziell zukunftsfähige Gemeinde. Und ich will, dass Dießen seine Einzigartigkeit bewahrt: als Ort der Kunst, der Vielfalt, der Demokratie.“