Die Weilheimer Polizei ist schon vor dem Unfall vor Ort

Normalerweise kommt die Polizei erst, nachdem der Unfall passiert ist. Nicht so am Samstag gegen 13.30 Uhr an der Ampel an der Einmündung der Pähler Umgehungsstraße in die B2 bei Wielenbach. Dort hielt ein Motorradfahrer mit Sozia und großen Koffern an der Abbiegespur zunächst an, er verlor dann aber das Gleichgewicht und stürzte, berichtet die Weilheimer Polizei. Dabei beschädigte er mit den Koffern die Stoßstange eines hinter ihm angehaltenen Lkw. Die Sozia konnte noch rechtzeitig abspringen. Die Streifenbesatzung stand derweil an der Einmündung von Pähl kommend und konnte den Hergang beobachten. (AZ)

