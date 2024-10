Wo getanzt werden kann, geht es bei Dießener Musiknacht besonders eng zu

Etwas Bangen um das Wetter war dabei, aber spätestens ab halb neun Uhr abends hielten es die Dießener, Nieselregen hin oder her, zu Hause nicht mehr aus. „Ich war noch am Schwanken, ob ich auf dem Sofa bleibe, aber dann hat es mich doch zur Musiknacht gezogen“, sagte eine Besucherin, die aus dem Lächeln gar nicht mehr herauskam, so begeistert war sie von einer der heuer insgesamt 16 Bands. Bald wurde es am Samstagabend so voll, dass bei manchen der Spielstätten ganze 20er-Trauben von Zuhörern vor den Fenstern standen.

Wo bei der Musiknacht getanzt werden kann, dorthin kommen die meisten Besucher

Besonderer Anziehungspunkt waren natürlich die Bands mit knackiger, tanzbarer Musik. Darunter gab es viele, die bereits einen lokalen Bekanntheitsgrad haben, weil sie schon einige Male am Ammersee auftraten. Umso attraktiver, wenn Musiker direkt aus der Marktgemeinde dabei sind. Dies war der Fall bei „Cloud6“ im „Craftbräu“, deren Keyboarder Markus Buchmann teils in Köln, teils in Dießen lebt. Seine Musiker-Bekanntschaften führten zu einer Art Kaskade an Neuzugängen zum Bandprojekt, das mittlerweile auf sieben Mitglieder angewachsen ist, darunter den Posaunisten Martin Hennig aus dem nahen Weilheim. Mit Isabelle Fontius stieß auch eine Sängerin hinzu und mit Andreas Keller sorgt sogar der Schlagzeuger der Spider-Murphy-Gang für mächtige Drum-Power.

Über die treibende Rhythmik legte sich bei „Cloud6“ freilich auch ein feiner Zug Coolness, denn die Formation zielte auf jazzigen Funk. Flinke Wechsel der Solistenstimmen – Saxofon, Trompete, Posaune, Keyboard – sorgten für Frische. Damit gelangen sowohl Standards aus dem Potpourri der „Manhattan Jazz Society“ als auch knackige Bläsersätze, etwa von der „Nils Landgren Funk Unit“. Eher ins Soulige zielte Sängerin „Maggie Jane“, die in der „Essen’s Art“ intensive Intonationen lieferte. Auch hier gab es viele Zuhörende, die gar nicht wieder weg wollten und glücklich mitgroovten.

Im „Unterbräu“ läuft bei der Musiknacht ein musikalisches Kraftwerk

Nur schräg gegenüber, im „Unterbräu“, war freilich ein wahres musikalisches Kraftwerk zugange: Die „Troublemaker’s Riot“ fesselte mit fetzigen Rock-Sounds im Stile der frühen Sechziger, die teils auch selbst komponiert waren, zumindest aber selten im Radio zu hören sind, so etwa „Sweet Home Chicago“. Charismatische Vocals des Sängerduos aus Sophia Forstner und Josef ,Jo‘ Hudler, ursprünglich aus Dießen, schoben die Energie ebenso an wie die perfekt spritzigen Boogieläufe von Benjamin Seifert. Dazu sorgten Gitarre, Drums und ein echter Old-Style-Kontrabass dafür, dass jene Fans, die noch ein paar Zentimeter Bewegungsraum hatten, unweigerlich ins Tanzen kamen.

Mit der Füllmenge im „Unterbräu“, und mit der ungeplant 90-minütigen Dauer des ersten Sets der „Troublemaker“, kletterte die Temperatur im Saal auf 27 Grad. Als dann der Seiteneingang geöffnet wurde, sorgte der kühle Luftzug von draußen ganz von selbst für einen Nebelschleier vor der Bühne, ohne dass es einer Nebelmaschine bedurft hätte. Ein einmaliger Effekt.

Ähnlich voll, feucht und heiß war es im – freigeräumten – Möbelgeschäft von Claudia Rinneberg, wo die Combo „Oans No“ ihre bayerische Instrumentierung mit Balkanpop, Ska und leichtem Pogo kombinierte, bis mindestens die Hälfte der Zuhörer zum Takt auf- und absprang, sodass der Boden nur so bebte. In einem freundlichen Ansatz, das Publikum vor einer „Ortswechselpause“ weniger schwitzen zu lassen, bremste die Band das Tempo herunter und sandte die Menge mit dem humorigen Stück „Wegbier“ auf Pilgerschaft zur nächsten Location.

Es gibt auch Plätze, wo sich die Trommelfelle erholen können

Einige Partybands warteten noch, darunter „Fretless“ oder „Oblivion“, aber auch auf wenige Instrumente fokussierte Darbietungen fanden Fans, zum Beispiel der Fischener Charlie Glass am Klavier, das junge Münchner Popjazz-Duo „Babysteps“ oder die Augsburger Paarung „Boom Chuck Holler“ in der Werkstatt des „SUP Repair“. Das Duo aus Hauke Marquard (Geige) und Michael Sappington (Gitarre) bot ein Querbeet an Melodien zwischen Irish Pub und Lagerfeuer, alles dargeboten in feiner Stimmpaarung, gar nicht allzu weit weg von Simon and Garfunkel: Ein schönes Kontrastprogramm zum Erholen der Trommelfelle.

Und auch Partys für junge Leute gab es: Techno-Musik mit ordentlichem Wumms bot „Lecker Xave“ im „Fuchsbau“. Mit sphärischen Elektro-Sounds verwöhnte DJ Carito („C4RiTO“) in der „Goldammer“. Und für Nachteulen bestritt „Lizzy Miller“ im Rahmen der „Delo Dance Night“ das Spätkonzert.

Zwei Locations mehr hätten der Musiknacht gut getan

Zwischendurch aber lockte die vom Ammersee besetzte Band „Gruba“, die in der „Freien Kunstanstalt“ alle Altersgruppen anzog. Der Uttinger Martin „Miene“ Gruber sorgte mit lachhaft falschen Song-Ankündigungen für schrägen Humor, ging mit seinem nöligen Gesang ein fernes Echo des Punks ein und gelangte mit seinen Bandkollegen trotzdem zu ausgefeilt fetzigen Bläser-Arrangements.

„Blue Moon“ in einem Ska-Rhythmus, so etwas kann es eigentlich gar nicht geben. Außer eben bei der 11. Dießener Musiknacht, die eigentlich noch zwei Veranstaltungsorte mehr vertragen hätte, um die Besuchermenge etwas zu strecken.