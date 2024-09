40 Holzboote starten bei der vierten Ammersee-Classic-Regatta

Kürzlich startete die Holzbootregatta des Diessner-Segel-Clubs, als vierte und letzte Regatta der Ammersee Classics. Auf vielfachen Wunsch der Segler wurde die Regatta dieses Mal wieder am Freitagabend mit einer Stegparty eröffnet. Bei einem wunderschönen Spätsommerabend genossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Gästen das Ambiente des Segelclubs bis spät in den Abend.

Samstagvormittag lag noch Nebel über dem Ammersee, die aufkommende Sonne schaffte es jedoch gegen Mittag diesen aufzulösen und so konnte Wettfahrtleiter Max Ulreich die 40 gemeldeten Boote am Nachmittag auf die Bahn schicken. Trotz der drehenden Windrichtungen von Nord bis Ost wurden drei Wettfahrten bei Wind mit drei bis acht Knoten gesegelt. Das mit vielen hochkarätigen Seglern besetzte Teilnehmerfeld kämpfte dabei fair um jede Position und auch die weniger schnellen Boote mit höheren Yardstick-Zahlen waren engagiert bei der Sache.

Auch vom Bodensee und Chiemsee gehen Boote an den Start

Der 2. Vorsitzende des DSC, Ben Hagenmeyer, freute sich über den großen Zuspruch für die Holzbootregatta und bedankte sich für das Teilnehmerfeld mit 40 Booten, darunter auch Boote vom Zuger-, Boden-, Wörth- und Chiemsee. Beim anschließenden Festabend, bei dem für das leibliche Wohl bestens gesorgt wurde, ließ man den Abend ausklingen.

Das Wetter am Sonntag kündigte das aufziehende Tief an. Dennoch wurden bei kniffligen Bedingungen, weniger Wind (2 bis 5 Knoten) und stark drehend, am Sonntag zwei Wettfahrten absolviert. Mit insgesamt fünf Wettfahrten über zwei Tage zeigten sich die Regattaleitung und Teilnehmer zufrieden.

Gewonnen hat Fedinand Gerz, Andreas Rosenschon, Christian Meisner vom Segler-Verein-Wörthsee auf einer 22-Quadratmeter-Rennjolly. Platz zwei belegte Walter Rothlauf, Peter Liebner, Pia Dörr vom Chiemsee-Yacht-Club auf einer Z-Jolle und Platz drei ging an Andreas Plettner, Henri Plettner, Max Friedrich vom bayerischen Yacht-Club auf einem 35-Quadratmeter-Nationale Kreuzer.