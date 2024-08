Ab Anfang September kommt es zu Straßensperrungen und Umleitungen in Dießen

Auf gleich zwei Straßensperrungen müssen sich Autofahrer in der Marktgemeinde Dießen ab Anfang September einstellen. Wie die Gemeinde mitteilt, wird zum einen die Prälatenstraße auf Höhe der Hausnummer 29 für zwei Arbeitstage vollständig gesperrt, und zwar in der Zeit zwischen Montag, 2. und Freitag, 6. September. Die Umleitung ist laut Pressemitteilung beschildert und erfolgt über die St.-Georg-Straße, die Grünhütlstraße und die Rotter Straße. Anwohner der Prälatenstraße können frei bis zur Baustelle fahren. Grund für diese Sperrung sind laut Gemeinde Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung.

Der Verkehr wird in Dießen während der Sperrungen teilweise umgeleitet

Für maximal drei Arbeitstage wird der Birkenweg in Dießen in der Zeit zwischen Montag, 2. September und Mittwoch, 2. Oktober gesperrt. Telekom-Entstörungsmaßnahmen auf Höhe der Hausnummer 3 machen das nach Angaben des Marktes Dießen nötig. Anlieger können bis zur Baustelle frei fahren. Die übrigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich im Birkenweg zu meiden. (AZ)