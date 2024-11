In Dießen gibt es wieder ein Geschäft weniger, das seit Jahrzehnten fester Bestandteil in der Ortsmitte war: das „Backröhrl“ in der Herrenstraße 11. Bereits zum Monatswechsel hat Inhaberin Petra Sopper die Ladentür zugesperrt. Bis zum Jahresende räumt sie das Geschäft aus. Es gibt mehrere Gründe, die sie zu diesem Schritt veranlasst haben, erklärt sie gegenüber unserer Redaktion.

