Ausstellung in Dießen: "Schauen kann jeder, sehen will gelernt sein"

Plus Der Bildhauer Dietmar Scharfe aus Dettenhofen zeigt im Taubenturm in Dießen zeitlose Kunst. Einige seiner Werke zieren den öffentlichen Raum in Landsberg.

Von Uschi Nagl

Viele, viele Kunstfreunde, darunter zahlreiche Künstler und Wegbegleiter, stiegen am Donnerstag, 29. Februar, die alten Stufen zum Taubenturm hinauf, um dem Bildhauer Dietmar Scharfe ihre Geburtstagsglückwünsche zu überbringen und die Eröffnung einer ganz besonderen Ausstellung zu erleben: Unter dem Titel „Schauen kann jeder, sehen will gelernt sein“ zeigt der 84-jährige Künstler aus Dettenhofen im Domizil des kunstsinnigen Heimatvereins derzeit eine feine Auswahl aus seinem Lebenswerk. Es sei ihm eine riesige Freude, seine Kunst nochmals gewürdigt zu sehen, sagte Dietmar Scharfe. Auch an den kommenden Wochenenden möchte der Künstler zu den Öffnungszeiten wieder persönlich vor Ort sein.

Die Ausstellung im ersten Stock des Dießener Taubenturms ist noch bis 24. März zu sehen. Foto: Uschi Nagl

Bis heute erscheinen die Plastiken und Modelle von Dietmar Scharfe zeitlos, beständig und keiner Mode unterworfen. Die Nähe zur Natur war ihm bei der Gestaltung menschlicher Körper, bei Porträts oder bei der Abbildung von Tieren, in all seinen Schaffensphasen immer wichtig. Mit welcher Noblesse es dem Bildhauer gelungen sei, dem jeweiligen Charakter seiner Modelle und Motive gerecht zu werden, zeige sich insbesondere auch in seinen Porträtdarstellungen, erklärte Carmen Jacobs, Kulturwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kreisheimatpflege Landsberg: So entstand etwa der Bleiguss „Romana“ kurz nach dem Kennenlernen des jungen Mädchens, das später die Frau des Künstlers wurde.

