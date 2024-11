Auto überschlägt sich bei Dießen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen gekommen. Laut Polizei fuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Staatsstraße von Dettenhofen kommend in Richtung Dießen. Auf Höhe des Schinderwegs kam sie aufgrund einer Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Pkw der Frau überschlug sich laut Polizei und kam auf dem Dach liegend im angrenzenden Feld zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Der Wagen musste mittels eines Abschleppkrans aus der Wiese geborgen werden, so die Polizei. (AZ)