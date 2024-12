Auto überschlägt sich: Fahrerin wird leicht verletzt

Am Montagabend ereignete sich auf der Staatsstraße 2055 zwischen Dießen und Rott ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Wie die Polizei meldet, kam der Wagen einer 20-Jährigen aus Rott gegen 18.30 Uhr aufgrund winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 7500 Euro. Die 20-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt und anschließend in einem Klinikum versorgt. (AZ)