Autofahrer bedrängt jugendliche Radfahrer: Die Polizei ermittelt

Wegen eines Aggressionsdelikts im Straßenverkehr ermittelt die Dießener Polizei gegen einen Autofahrer. Anlass ist, dass am Sonntag um 18.50 Uhr einer Streife der Polizei ein Pkw aufgefallen ist, der sehr dicht auf zwei jugendliche Radfahrer in der Rotter Straße in Dießen auffuhr. Offensichtlich wollte der Pkw-Lenker sie dazu bringen, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln. Einer der Jugendlichen fuhr daraufhin auf den Gehweg, der zweite blieb auf der Straße. Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw verhielt sich der 34-jährige Fahrer sehr uneinsichtig und unbelehrbar, so die Polizei. Die beiden Jugendlichen konnten nicht mehr befragt werden, da sie weiter fuhren. Die Polizei sucht nun diese Jugendlichen als Geschädigte des Aggressionsdelikts im Straßenverkehr. Sie sind etwa 14 bis 16 Jahre alt, haben dunkle Haare und trugen kurze Hosen, T-Shirt und jeder einen Rucksack. Sie oder ihre Eltern werden gebeten, sich bei der Polizei in Dießen unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

