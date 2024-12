Autofahrer stößt mit Stromkasten zusammen und fährt davon

Einiger Sachschaden ist am Mittwoch zwischen 8 und 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Dießen entstanden. Laut Polizeibericht beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Stromkasten gegenüber dem Anwesen Bannzeile 4. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Den Sachschaden an dem Stromkasten beziffert die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dießen unter Telefon 08807/92110 zu melden. (AZ)

Stromkasten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis