Autofahrerin überholt Kolonne und kollidiert bei Dießen mit Traktor

Zu einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann und einem Pkw ist es am Donnerstagvormittag auf der Staatsstraße zwischen Dettenhofen und Dießen gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 59-jähriger Landwirt mit seinem Traktor in Richtung Dießen. An dem Traktor war ein landwirtschaftliches Arbeitsgerät angehängt. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Kaufbeuren fuhr am Ende einer Fahrzeugkolonne, die sich hinter dem landwirtschaftlichen Gespann gebildet hatte. Die Kolonne verlangsamte ihre Geschwindigkeit, als der Landwirt mit seinem Gespann nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Die Autofahrerin aus Kaufbeuren war aber zeitgleich im Begriff, die Kolonne zu überholen, sodass ihr Auto mit dem abbiegenden Gespann zusammenstieß. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro angegeben. (AZ)

