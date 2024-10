Bauen in Dießen: Neue Häuser an der Rotter Straße und im Malerweg

Mit zwei schon länger laufenden Planungen für Nachverdichtungsprojekte in St. Georgen und Riederau hat sich der Bauausschuss des Dießener Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Das Einvernehmen wurde jeweils erteilt, allerdings nicht immer einstimmig.

An der Südseite der Rotter Straße in St. Georgen sollen auf dem Gelände eines früheren Bauunternehmens zwei Mehrfamilienhäuser mit sechs beziehungsweise fünf Wohneinheiten errichtet werden. Die Neubebauung war im Ausschuss zunächst auf Ablehnung gestoßen. Nachdem die Planung geändert worden war (vor allem wurde die Höhe des östlichen Gebäudes reduziert), stimmte das Gremium zumindest diesem Haus zu. Das westliche Gebäude wurde hingegen weiterhin abgelehnt. Das Landratsamt erteilte dennoch für beide Gebäude einen Bauvorbescheid.

Nun lag für das Vorhaben ein Bauantrag vor. Nachdem der Markt Dießen bereits zuvor auf Rechtsmittel gegen den Bauvorbescheid verzichtet hatte, wurde nun zu beiden Gebäuden das gemeindliche Einvernehmen erteilt, allerdings bei drei Gegenstimmen für das westliche Haus.

Drei Häuser statt eines Hauses am Malerweg in Riederau

Auch in Riederau schreitet die Nachverdichtung fort: An der Ostseite des Malerwegs soll auf einem 1417 Quadratmeter ein Einfamilienhaus mit einer Grundfläche von 107 Quadratmeter abgerissen werden. An seiner Stelle werden drei Einfamilienhäuser mit jeweils gut 85 Quadratmeter Grundfläche geplant. Auch für dieses Grundstück war bereits 2019 ein Bauvorbescheid erlassen worden, allerdings noch für ein Doppel- und Einzelhaus. Der geänderten Planung wurde nun aber auch zugestimmt: Zu Haus A gab es jedoch drei Gegenstimmen, zu den Häusern B und C jeweils eine.