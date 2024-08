Beim Flohmarkt in Dießen gibt es auffallend viele Trachten

Im Gegensatz zu den vielen Veranstaltungen, die heuer dem Wetter zum Opfer gefallen sind, konnten sich die Verkäuferinnen und Verkäufer am Dießener Flohmarkt über ideale Bedingungen freuen. Kein Wunder also, dass die Gänge zwischen den Ständen schon frühmorgens mit Besuchenden gefüllt waren.

Was gab es nicht alles zu kaufen: Porzellanware, Selbstgestricktes, Schleich-Tiere und Spielkonsolenzubehör. Andere verkauften orientalische Teppiche und Buddhastatuen, afrikanischen Schmuck, Dekoration und mehr. Mindestens fünf Stände waren voller Lederhosen und Dirndl. Kathrin Geisel verkaufte an einem davon. Auf die Frage, warum sie so viel Trachten besitzt, fand sie schnell eine Antwort: „Aus Leidenschaft!“ Stangenware findet man bei ihr nicht. „Ich bin spezialisiert auf Vintage-Tracht“, so Geisel. Viele Stücke gelangten über Bekannte zu ihr, die besonderen Schätze kämen aber häufig aus einem Nachlass. In Dießen trug die Trachtliebhaberin ein kunstvoll gearbeitetes Stück aus den 1970er-Jahren.

Heuer gibt es auffallend wenige Bücher beim Flohmarkt in Dießen

Der Großteil der Stände setzte sich aus typischem Flohmarkt-Allerlei zusammen. Hundeleinen hingen neben Aquarellbildern und Spielzeug-Panzer standen neben Schlumpf-Figuren. Auffallend wenige Bücher wurden dieses Jahr ausgelegt, was vielleicht auch daran gelegen hat, dass wenige Familien und noch weniger Kinder ihre Waren anboten. An den Ständen häufig zu finden waren Vogelfiguren in allen Farben und Formen. Es gab Laufenten und Spatzen aus Porzellan, Adler, Spechte und Falken aus Holz. Und sogar ein echtes Schweizer Huhn. Die Schweizerin Sandra Bührer hatte es mitgebracht. Sie selbst habe lange in Utting gelebt und fahre einmal im Jahr an den Ammersee, um Familie und Freunde zu besuchen. Der Dießener Flohmarkt gehöre dabei zum Programm.

Karin Sibauer (links) und Bibiane Hallhuber am Stand des Tierschutzvereins Melios. Foto: Sarah Schöniger

Am Stand des Tierschutzvereins Melios wurden 16 unterschiedliche Entenfiguren angeboten. Daneben zudem Bücher, Kochutensilien, Kleider und Krimskrams. Ein großes Plakat verriet, dass alle Einnahmen an den Tierschutz gespendet werden. Einerseits soll damit ein Tierheim in Githio auf der Peloponnes-Halbinsel in Griechenland unterstützt werden, andererseits soll das Geld aber auch an zwei akute Fälle gehen. „Die eine Hündin braucht eine Prothese. Sie ist nach einem Autounfall amputiert. Die andere Hündin braucht eine Augen-OP. Das kostet beides ungefähr 2000 Euro“, erklärt Bibiane Hallhuber. Gemeinsam mit Karin Sibauer und der Dießener Tierärztin Dr. Bianca Dengjel hätten sie daher verschiedene Dinge aus dem Freundes- und Bekanntenkreis gesammelt, um sie auf dem Flohmarkt für den guten Zweck zu verkaufen. Bibiane Hallhuber hat aber noch ein weiteres überzeugendes Argument mitgebracht. Ihr fünf Monate alter Hund Finn, ein Straßenhund aus Griechenland, liegt mit treuen Augen hinter dem Stand und demonstriert so, wer hier von einem Kauf profitiert.